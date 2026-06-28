Entre Ríos, entre las ocho provincias donde creció la venta de combustibles durante mayo

De acuerdo a un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, durante mayo se comercializaron en todo el país 1.419.422 metros cúbicos de naftas y gasoil, lo que representó una leve baja del 0,2% respecto al mismo mes de 2025. No obstante, el dato refleja una desaceleración de la caída registrada en meses anteriores, ya que en abril el retroceso había sido del 2,4%.

En comparación con abril de este año, las ventas crecieron un 5,6%, aunque ajustando la cantidad de días del mes el incremento real fue del 3%.

Entre Ríos mostró un crecimiento superior al promedio nacional

Dentro del mapa nacional, solo ocho provincias lograron cerrar mayo con números positivos. El ranking fue encabezado por Chaco, con un crecimiento del 12,1%, seguida por Santiago del Estero (9,9%) y La Pampa (5%).

Entre Ríos compartió el cuarto lugar junto con Santa Fe, ambas con una suba del 3,4%, superando ampliamente el promedio nacional. También registraron incrementos Córdoba (3,2%), Tierra del Fuego (0,8%) y la provincia de Buenos Aires (0,6%).

En contraste, dieciséis provincias registraron caídas en la comercialización de combustibles. Las bajas más pronunciadas se observaron en Misiones (-12,1%), Chubut (-11,4%) y Jujuy (-7,5%).

El gasoil impulsó la recuperación

El informe señala que el comportamiento fue diferente según el tipo de combustible.

Mientras las ventas de naftas retrocedieron un 2,4% interanual —con una baja del 3% en la nafta súper y del 0,7% en la premium—, el gasoil registró un crecimiento del 2,6%, impulsado tanto por el segmento común (+0,7%) como por el premium (+6%).

Actualmente, las naftas representan el 55% del mercado nacional, mientras que el gasoil concentra el 45% restante.

YPF continúa liderando el mercado

En cuanto a la participación de las compañías petroleras, YPF mantuvo su liderazgo con el 55,9% de las ventas nacionales y además fue la única de las principales empresas que mostró crecimiento, con una mejora interanual del 3,3%.

Por su parte, Shell concentró el 22,3% del mercado, aunque registró una caída del 1,9%, mientras que Axion representó el 11,8% de las ventas con un descenso del 1,8%.

El acumulado del año aún permanece en baja

Pese a la mejora observada durante mayo, el balance de los primeros cinco meses de 2026 continúa siendo negativo.

Entre enero y mayo las ventas nacionales acumulan una caída del 1% respecto del mismo período del año pasado. En ese escenario, solo seis provincias mantienen un crecimiento positivo en el acumulado anual, encabezadas por Santa Fe, Chaco y San Juan.

Los datos reflejan que el mercado comienza a mostrar señales de recuperación, aunque todavía con marcadas diferencias entre las distintas regiones del país. En ese contexto, Entre Ríos se posiciona entre las provincias con mejor desempeño durante mayo, consolidando una recuperación por encima del promedio nacional.