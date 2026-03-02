Entre Ríos, entre los destinos más visitados del verano 2026: cuatro ciudades del corredor del río Uruguay se destacaron

Según el relevamiento oficial, al que tuvo acceso 7Paginas, 30,7 millones de turistas recorrieron distintos puntos de la Argentina durante el período estival, generando un impacto económico cercano a los 11 billones de pesos. El estudio refleja un crecimiento tanto en la cantidad de visitantes como en el gasto total real en comparación con el verano anterior.

Más de 2 millones de turistas en la provincia

Dentro del análisis por destinos, Entre Ríos sobresalió por su fuerte movimiento turístico. El informe indica que la provincia recibió más de 2 millones de visitantes a lo largo de la temporada, atraídos por la combinación de playas sobre los ríos Paraná y Uruguay, complejos termales, naturaleza y una agenda sostenida de fiestas populares y eventos.

El gasto promedio diario rondó los 100 mil pesos por persona, mientras que el impacto económico total en territorio entrerriano superó los 300 mil millones de pesos durante el verano.

El protagonismo del corredor del río Uruguay

Entre los destinos que impulsaron estos números se destacaron cuatro ciudades del corredor del río Uruguay: Colón, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Estas localidades registraron altos niveles de ocupación hotelera, especialmente durante los fines de semana de mayor demanda y en el fin de semana largo de Carnaval, cuando se alcanzaron picos de movimiento turístico y actividad comercial.

Playas, parques termales, propuestas culturales, actividades náuticas y espectáculos masivos formaron parte de la oferta que consolidó a la región como uno de los polos más fuertes del litoral argentino.

Tendencia a estadías más cortas

El informe de CAME también subraya una tendencia que se viene consolidando: estadías más breves pero distribuidas a lo largo de enero y febrero. En ese contexto, la programación cultural, los eventos deportivos y las fiestas tradicionales jugaron un papel clave para sostener el flujo turístico durante toda la temporada.

Con estos números, Entre Ríos reafirma su posicionamiento dentro del mapa turístico nacional y consolida al corredor del río Uruguay como uno de los motores principales del verano argentino.