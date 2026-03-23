Entre Ríos firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación Turística de Montevideo

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos finalizó su acción promocional en Montevideo, República Oriental del Uruguay, con una jornada institucional que incluyó la presentación del destino ante medios de comunicación y operadores turísticos y la firma de una carta de intención con la Asociación Turística de Montevideo, orientada a avanzar en una agenda común de promoción e intercambio para el crecimiento de la actividad en ambos destinos.

Durante el encuentro, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó el enfoque de la política turística provincial: «En este siglo XXI el turismo propone experiencias, el turista quiere interactuar y ser parte. De eso se trata el trabajo que llevamos adelante con cada uno de los casi 70 destinos de la provincia, organizados en diez microrregiones con identidad propia», introdujo y enfatizó: «Qué lindo es estar en Montevideo vendiendo Entre Ríos para que en el Uruguay se valore la posibilidad tan cercana de hacer turismo».

Por su parte, la directora de Turismo de Montevideo, Karina Fortete, puso el acento en la construcción conjunta y en la oportunidad que representa la cercanía entre ambos territorios: «Los turistas muchas veces buscan combinar destinos y esta cercanía, que es geográfica pero también cultural, es una enorme oportunidad. Que este acuerdo sea el inicio de muchas acciones», exhortó.

En la misma línea, el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud, remarcó el vínculo sostenido entre ambas orillas y afirmó que «el corredor del río Uruguay es turismo de ida y vuelta». Mientras que el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Camilo Benítez, definió a Entre Ríos como «una provincia hermana», y destacó el rol del turismo como dinamizador de la economía regional.

La jornada contó con la participación de destinos entrerrianos de la costa del Uruguay y del Paraná, entre ellos Federación, Concordia, Colón, Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, Victoria, Rincón del Doll, Laguna del Pescado y Villa Libertador San Martín, que acompañaron la presentación institucional y acercaron su oferta turística a operadores y medios uruguayos, junto con la entrega de productos regionales.

De este modo, Entre Ríos completó en Montevideo una agenda de tres días que combinó promoción en territorio, presencia institucional y vinculación con el sector turístico, en una de las principales plazas emisoras de visitantes hacia la provincia.