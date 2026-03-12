Entre Ríos fortalece el turismo inclusivo con equipamiento de accesibilidad en la región de Salto Grande

Las sillas están destinadas a mejorar la accesibilidad en distintos atractivos turísticos de la región, en el marco de las acciones orientadas a promover un turismo más inclusivo.

La adquisición del equipamiento fue realizada desde la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para su compra se contó con la participación del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), que acompañó todo el proceso de adquisición a fin de asegurar que las unidades respondan adecuadamente a las necesidades de accesibilidad en espacios turísticos.

Del acto participaron el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato; el presidente del Emturer, Jorge Satto; el presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina; la representante del Iprodi, Cecilia Bonino; el intendente de Concordia, Francisco Azcué y representantes de los municipios de la región. Además, contó con la presencia de la senadora Gloria Liliana Cozzi.

Estas sillas complementan una primera entrega de equipamiento de accesibilidad realizada en el marco del mismo programa, que incluyó 40 sillas de ruedas reforzadas para adultos, 27 sillas anfibias, seis brazos hidráulicos para piscinas, cinco sillas de ruedas para trekking, 250 metros de caminerias para playas y 15 rampas móviles para sillas de ruedas, a lo que ahora se suman las 30 sillas de ruedas pediátricas.

Durante el mismo acto también se realizó la firma de actas de entrega del equipamiento destinado a fortalecer los espacios públicos del Perilago de Salto Grande, que incluyó parrillas, mesas y bancos para áreas de esparcimiento; juegos acuáticos; equipamiento de calistenia; juegos de plaza; luminarias LED; y ablandadores de agua.