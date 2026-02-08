Entre Ríos fortalece su inserción internacional con Estados Unidos

En ese marco, el funcionario señaló que Estados Unidos ya se consolidó como el quinto destino de las exportaciones entrerrianas, una posición que refleja el crecimiento sostenido del intercambio y el trabajo articulado entre el sector público y privado. «Cuando hay previsibilidad, reglas claras y acompañamiento, la producción responde», sostuvo.

Uno de los principales avances se registra en la cadena de la carne bovina, que se consolida como el producto manufacturado de mayor valor agregado que Entre Ríos coloca en el mercado estadounidense. La ampliación de la cuota de exportación -que pasa de 20.000 a 100.000 toneladas- permite multiplicar oportunidades para los frigoríficos locales, con impacto directo en empleo, inversión y generación de divisas, incluso a través de cortes envasados al vacío destinados a segmentos de alto valor.

En el sector lácteo, Bernaudo remarcó la importancia de una negociación técnica que protege a los productores entrerrianos y, al mismo tiempo, abre oportunidades de crecimiento. La provincia cuenta con una cuota de 6.800 toneladas de quesos frente a las 1.000 que posee Estados Unidos, y se logró excluir a los quesos blandos de la competencia directa, resguardando el segmento más sensible de la industria. «Es posible integrarse al mundo cuidando a las pymes y fortaleciendo el entramado productivo», explicó.

Otro de los ejes mencionados fue el trabajo que se viene realizando para recuperar competitividad en el sector de los cítricos dulces. Según el ministro, la articulación permanente con cámaras empresarias y el acompañamiento del gobernador permiten avanzar en la apertura de mercados y revertir años de estancamiento, con una mirada puesta en el agregado de valor y la sostenibilidad del sector.

De cara a 2026, el horizonte también incluye al complejo avícola, donde la provincia ya trabaja junto a la Cancillería para garantizar condiciones de reciprocidad ante la apertura del mercado. El objetivo es asegurar que el intercambio comercial se desarrolle bajo estándares sanitarios y técnicos equivalentes, permitiendo que los productores entrerrianos compitan en igualdad de condiciones.

Finalmente, Bernaudo sostuvo que el camino iniciado apunta a consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción, la competitividad y la inserción inteligente en los mercados internacionales. «Entre Ríos tiene capacidad, conocimiento y calidad para competir a nivel global. El desafío es sostener un marco de previsibilidad que permita que ese potencial se transforme en más empleo y más crecimiento», concluyó.