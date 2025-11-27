Entre Ríos fue sede de BioArgentina 2025 y consolidó su perfil científico-tecnológico

Organizada por la Cámara Argentina de Biotecnología, la jornada que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, reunió a empresas líderes, startups, universidades, organismos nacionales e investigadores de diversas áreas, con paneles dedicados a la agrobiotecnología, la salud, la genómica, la inteligencia artificial aplicada y nuevas tecnologías de frontera.

En la oportunidad, el mandatario resaltó la importancia histórica de que BioArgentina 2025 se realice por primera vez en Entre Ríos, señalando que «la ciencia y la tecnología son parte central del desarrollo argentino y del futuro productivo de nuestras provincias». Además, expresó su orgullo por haber sido elegidos para este evento y agradeció a la Cámara Argentina de Biotecnología por confiar en la provincia.

Subrayó el potencial de la provincia para ser protagonista en el ámbito de la ciencia aplicada y el conocimiento, recordando que Entre Ríos cuenta con seis universidades, más de 64.000 estudiantes y cerca de 1.300 investigadores trabajando en áreas estratégicas. «Nuestra provincia, históricamente agrícola, productiva y universitaria, también puede ser protagonista de la ciencia aplicada, del conocimiento y de las nuevas industrias que van a definir y que están definiendo la competitividad del país», aseguró.

Por otra parte, valoró al Mirador Tec de Paraná como un espacio fundamental para la innovación y la economía del conocimiento y señaló que se trata de «mucho más que de un parque tecnológico, representa el ingreso finalmente de nuestra provincia al siglo XXI». Luego se refirió a los orígenes de este edificio, destinado a una oficina pública, y a su decisión de que se transforme «en el polo de innovación y economía del conocimiento más importante del país» y que pueda ser aprovechado por el millón y medio de entrerrianos.

Respecto a los beneficios para las empresas, el gobernador explicó que «en Entre Ríos bajamos todos los impuestos en términos reales comparándolos con la inflación y eliminamos más de 100 tasas que solo generaban inconvenientes a los productores. Simplificamos trámites, destrabamos expedientes cajoneados y estamos facilitando como nunca el acceso al crédito», agregó y destacó que la provincia trabaja para que el Estado deje de molestar al privado y acompañe a los sectores que pueden traccionar el desarrollo real.

Finalmente, Frigerio enfatizó que «el conocimiento es el nuevo motor del desarrollo y también del federalismo», y que «es lo que permite que cada provincia desarrolle sus propios diferenciales sin depender de nadie y sin resignar identidad».

A su turno, el presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, Sebastián Bagó, mencionó la variedad de sectores que forman parte de su organización y remarcó que en estos encuentros se «transforma conocimiento en desarrollo de manera literal». También resaltó la necesidad de una estrategia común y sustentable a largo plazo, y sostuvo que la Cámara que representa apoya el proceso transformacional del país, poniendo el foco «en la ciencia y la matriz productiva».