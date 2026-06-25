Entre Ríos habilitó una aplicación gratuita para bloquear plataformas de apuestas ilegales y proteger a menores

La iniciativa surge a partir de un convenio firmado entre el Iafas y la Lotería de Córdoba, organismo que desarrolló la aplicación como parte de una estrategia para combatir el crecimiento del juego ilegal en entornos digitales.

Una vez instalada en teléfonos celulares con sistemas operativos Android o iOS, la aplicación bloquea automáticamente el acceso a páginas de apuestas ilegales, impidiendo que los usuarios puedan ingresar a esos sitios.

Además, incorpora funciones de control parental que permiten a las familias proteger a niños, niñas y adolescentes frente al acceso a este tipo de plataformas, una problemática que viene generando creciente preocupación en todo el país.

La descarga y utilización de la aplicación es completamente gratuita.

También llegará la herramienta LUCA para escuelas y clubes

El convenio entre ambas instituciones también contempla la incorporación en Entre Ríos de LUCA, un sistema especialmente diseñado para instituciones educativas, deportivas y otras organizaciones.

Esta herramienta bloquea automáticamente el acceso a sitios ilegales de apuestas dentro de las redes de internet de escuelas, clubes y demás entidades que adhieran al programa.

El sistema cuenta con filtros inteligentes que se actualizan de manera permanente para incorporar nuevas páginas ilegales que puedan aparecer en la web.

Una estrategia integral de prevención

Desde el Iafas señalaron a 7Paginas, que la incorporación de estas herramientas forma parte de una política integral orientada a prevenir los riesgos asociados al juego ilegal en línea y promover un uso responsable de las nuevas tecnologías.

En ese marco, el organismo provincial ya viene desarrollando distintas acciones de concientización y prevención en todo el territorio entrerriano.

Entre ellas se destacan los talleres «Responsablemente Divertido», las capacitaciones destinadas a docentes, profesionales y multiplicadores sociales, además de diversas campañas de sensibilización difundidas bajo el hashtag #EsPorAhíElJuegoResponsable.

Protección frente a una problemática en crecimiento

El acceso cada vez más sencillo a plataformas digitales de apuestas ha generado preocupación por el incremento del juego ilegal, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Con la incorporación de Nova + y LUCA, Entre Ríos suma nuevas herramientas tecnológicas destinadas a reducir los riesgos asociados a estas prácticas, fortalecer los controles y brindar mayor protección tanto a las familias como a las instituciones educativas y deportivas de la provincia.