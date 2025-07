Entre Ríos impulsa una nueva forma de gobernar con participación ciudadana real y cercana

Así lo expresó Agustín Curuchet, director de Vinculación Ciudadana, en una columna de opinión compartida a la redacción de 7Paginas y titulada “Participar para construir futuro”, en la que reflexiona sobre el cambio de paradigma que impulsa la provincia. “En Entre Ríos estamos impulsando una nueva forma de gobernar: abierta, cercana y compartida con la ciudadanía. En tiempos donde premia la distancia, elegimos escuchar, dialogar y construir en conjunto”, afirma.

En el marco de esta estrategia de participación activa, durante el mes de junio se llevaron a cabo tres experiencias significativas, bajo la consigna de promover el compromiso ambiental y social:

“Botellas que construyen futuro”: un proyecto de reciclaje que combina sustentabilidad con obra pública.

“Voluntarios ER”: red de vecinos que intervino en la limpieza de un microbasural en Diamante, rescatando el valor del trabajo colectivo.

Foro Participativo por el Clima en Gualeguaychú: un espacio de escucha y construcción de propuestas para el futuro plan climático de Entre Ríos.

Según Curuchet, “la clave no fue el tema ambiental en sí, sino la forma en que lo abordamos: con participación real, con rostros concretos, con el Estado presente pero no protagonista”. En ese sentido, destacó el plan “ER +Cerca”, una estrategia de vinculación directa con la ciudadanía que busca reconstruir el lazo entre el Estado y los entrerrianos.

“La transformación no se impone, se construye. Gobernar no es alejarse, sino involucrarse. Un Estado presente no es el que más habla, sino el que más escucha”, aseguró el funcionario, subrayando que el gobierno abierto no es solo una consigna sino una práctica constante de rendición de cuentas, transparencia y co-creación de políticas públicas.

Finalmente, Curuchet enfatizó la importancia del trabajo conjunto: “Como dice el lema de El Eternauta: ‘Nadie se salva solo’. Y creemos que es así. La salida no está en el repliegue individual ni en la indiferencia. Está en construir en conjunto”.

Con estas acciones, Entre Ríos avanza en un proceso transformador que pone a las personas en el centro de la gestión pública, demostrando que un Estado más humano y participativo no solo es posible, sino necesario para cuidar el futuro.