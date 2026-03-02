Entre Ríos inicia el ciclo lectivo con paro docente y nueva reunión paritaria

Los gremios Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Unión Docentes Argentinos (UDA) adhieren a la medida de fuerza dispuesta por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, en rechazo a las políticas económicas del gobierno nacional y al estancamiento de la paritaria docente.

Escuelas sin clases y advertencia oficial

A excepción de algunos colegios privados donde los docentes no se plegaron a la huelga, en la mayoría de los establecimientos públicos de la provincia no hubo actividad normal, por lo que el inicio efectivo de clases se trasladaría al martes 3 de marzo.

Desde el Consejo General de Educación informaron que a los docentes que no concurran a trabajar se les descontará la jornada, al considerarse “día no trabajado”.

Reclamos nacionales y provinciales

La medida de fuerza exige la convocatoria a la paritaria docente nacional, el cumplimiento del financiamiento educativo y el rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa.

Desde Agmer sintetizaron el reclamo: “Exigimos salarios docentes dignos. Defendemos nuestro sistema jubilatorio. Basta de ajuste a la educación”. El gremio recordó que continúa el estado de conflicto tras el rechazo de la primera oferta salarial del Gobierno provincial.

Por su parte, desde AMET Entre Ríos señalaron que la adhesión al paro es “en rechazo a las medidas de ajuste y a las políticas educativas implementadas por el gobierno nacional”.

La oferta rechazada

La primera reunión de la mesa paritaria provincial se realizó el 23 de febrero. La propuesta oficial consistió en:

$45.000 no remunerativos y no bonificables.

$25.000 fijos, en iguales condiciones que el año pasado, para docentes con más de 10 años de antigüedad.

Incremento del 50% en la Ayuda Escolar.

$30.000 no remunerativos para jubilados.

La oferta fue rechazada por los sindicatos, que la consideraron insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Nueva reunión clave

Este lunes a las 15 se retomarán las negociaciones en la Secretaría de Trabajo, donde el Gobierno provincial presentaría una nueva propuesta salarial en el marco de la audiencia convocada tras el fracaso del primer encuentro.

El inicio del ciclo lectivo quedó así atravesado por el conflicto salarial, en una jornada donde la expectativa está puesta en la posibilidad de acercar posiciones y encaminar el diálogo para garantizar la continuidad del calendario escolar.