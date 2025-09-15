Entre Ríos insiste ante la Corte Suprema con su demanda contra Nación por los excedentes de Salto Grande

La presentación fue realizada el pasado viernes, en respuesta a un requerimiento del máximo tribunal, que había solicitado a la provincia fijar su posición respecto a la continuidad del reclamo. Esto se debe a que el mismo podía haber quedado comprendido en el sistema de compensación de créditos y deudas recíprocas entre Nación y las provincias, dispuesto por el decreto 969/24.

Con esta definición, el gobierno entrerriano deja en claro que pretende que la Corte continúe con el tratamiento de la causa, en defensa de los recursos que considera legítimos para el desarrollo de la provincia.

El conflicto por los excedentes de Salto Grande es de larga data y constituye uno de los reclamos históricos de Entre Ríos hacia la Nación, al entender que los fondos generados por la represa deberían ser volcados en mayor medida a la región de influencia.

