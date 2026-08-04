Entre Ríos lanzó «Ganá con Tu Club», un programa para que las instituciones deportivas generen recursos propios

El Gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente «Ganá con Tu Club», un programa destinado a fortalecer económicamente a los clubes e instituciones deportivas de la provincia mediante un sistema de financiamiento basado en la comercialización de una rifa solidaria.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, en conjunto con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), y toma como modelo una experiencia que ya se desarrolla con éxito en la provincia de Córdoba.

El lanzamiento tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y contó con la participación de autoridades provinciales, dirigentes deportivos y representantes de la Lotería de Córdoba.

Financiamiento directo para los clubes

El programa permitirá que cada institución adherida obtenga recursos genuinos a partir de la venta de rifas. Según se explicó durante la presentación, el 60 por ciento del valor de cada ticket será transferido de manera directa e inmediata al club seleccionado por el comprador, mientras que los premios serán financiados por la Lotería de Córdoba, lo que evita que las entidades deban afrontar esos costos.

De esta manera, los clubes podrán destinar los fondos obtenidos al mantenimiento de sus instalaciones, la compra de materiales deportivos, mejoras edilicias o el desarrollo de nuevas actividades.

Llegar a toda la provincia

Durante la presentación, el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, destacó que el objetivo es que la propuesta alcance a instituciones de todos los departamentos.

«Nuestro objetivo es que todos los clubes, asociaciones e instituciones deportivas conozcan esta oportunidad y puedan acceder a un beneficio pensado para acompañar su crecimiento. Queremos facilitarles el trabajo y seguir fortaleciendo a quienes cumplen un rol fundamental en cada comunidad», expresó.

Una herramienta para fortalecer a las instituciones

Por su parte, el presidente del Iafas, Carlos Moyano, valoró la puesta en marcha del programa e invitó a las entidades deportivas a sumarse.

«Estamos muy felices de lanzar esta herramienta para beneficio de los clubes entrerrianos. Esperamos que instituciones de todas las localidades se adhieran y que cada comunidad adopte Ganá con Tu Club como una herramienta para seguir creciendo», afirmó.

En tanto, el presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, destacó los resultados obtenidos por esta modalidad en su provincia.

«Cada persona podrá elegir el club al que quiere ayudar y el 60 por ciento del valor de la rifa llegará de manera inmediata a esa institución. Desde las loterías aportamos premios atractivos, mientras que los clubes pueden concentrarse en generar recursos para su desarrollo», señaló.

Convenio y nuevas plataformas

En el marco del lanzamiento también fueron presentadas las plataformas tecnológicas NOVA+ y LUCA, herramientas que acompañarán la implementación del programa en Entre Ríos.

Además, la Secretaría de Deportes, el Iafas y la Lotería de Córdoba firmaron un convenio de cooperación que formaliza el trabajo conjunto para ampliar las oportunidades de financiamiento y desarrollo de las instituciones deportivas entrerrianas.

Cómo participar

Los clubes interesados ya pueden iniciar el proceso de adhesión a través de la plataforma oficial del programa, donde encontrarán el formulario de inscripción y la documentación necesaria para incorporarse a la iniciativa.

Con este programa, el Gobierno provincial busca brindar una nueva alternativa de financiamiento para fortalecer el rol social, deportivo y comunitario que cumplen los clubes en cada localidad de Entre Ríos, promoviendo su crecimiento a través de un mecanismo solidario y sustentable.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas