Entre Ríos lidera el transporte fluvial de granos: concentra nueve de cada diez toneladas del país

Entre Ríos se consolidó como la principal provincia del país en transporte fluvial de granos por cabotaje, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante 2025, las terminales entrerrianas movilizaron 718.301 toneladas, lo que representó un crecimiento del 19,8% respecto de 2024. De esta manera, la provincia concentró el 89% de todo el movimiento nacional de granos por esta vía, es decir, prácticamente nueve de cada diez toneladas transportadas por los ríos argentinos.

En total, el cabotaje fluvial de granos alcanzó en Argentina las 805.805 toneladas durante 2025, el volumen más elevado de los últimos cinco años.

Diamante y La Paz, protagonistas

Dos terminales entrerrianas tuvieron un papel central en este crecimiento.

La terminal de Cargill, en Diamante, encabezó el movimiento a nivel nacional, con 305.790 toneladas, un 8,5% más que durante 2024.

Por su parte, la Cooperativa Agrícola de La Paz movilizó 279.756 toneladas, registrando un crecimiento interanual del 63%.

Los números posicionan a Entre Ríos como un actor central dentro de la logística fluvial argentina y refuerzan el potencial de sus puertos para canalizar la producción provincial.

Frigerio: “Tenemos dos grandes ríos”

El gobernador Rogelio Frigerio destacó los resultados y remarcó la importancia estratégica que tienen los ríos Paraná y Uruguay para el desarrollo económico de la provincia.

“Tenemos dos grandes ríos y durante demasiado tiempo vivimos de espaldas a ellos. Los puertos tienen que ser una herramienta concreta para transformar nuestra matriz productiva: para bajar costos, generar inversiones, crear trabajo y hacer más competitiva nuestra producción. Estos números demuestran el enorme potencial que tiene Entre Ríos”, sostuvo.

Desde el inicio de su gestión, el gobierno provincial viene planteando la necesidad de recuperar y fortalecer el sistema portuario, mejorar la infraestructura y volver a incorporar los ríos como parte de la estrategia de desarrollo productivo entrerriano.

Una nueva etapa para la hidrovía

A este proceso se suma la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, adjudicada en junio a Jan De Nul-Servimagnus, que contempla tareas de modernización, ampliación, dragado, redragado, mantenimiento y señalización.

El nuevo esquema incluye dentro de su trazado a los ríos Paraná Bravo, Paraná Guazú y Talavera, vinculados directamente con el sistema logístico entrerriano. También contempla la profundización progresiva de esos tramos y estudios para futuras mejoras de la vía navegable.

Entre Ríos participó durante el proceso de elaboración de la nueva concesión, llevando sus planteos a las instancias convocadas por el Gobierno nacional y defendiendo la necesidad de que la provincia tenga un rol central en la planificación de la hidrovía.

“Estamos dejando atrás una provincia que tenía los ríos pero no los aprovechaba. Queremos que cada vez más producción entrerriana salga por nuestros puertos. Eso significa menos camiones recorriendo cientos de kilómetros, menores costos logísticos y más oportunidades para producir e invertir en Entre Ríos”, afirmó Frigerio.

El cabotaje también creció a nivel nacional

El crecimiento de Entre Ríos se produjo además en un contexto de expansión del transporte fluvial de granos en todo el país.

Durante 2025, el cabotaje fluvial aumentó 17,8% respecto de 2024 y alcanzó su mayor nivel desde 2020.

Sin embargo, el crecimiento entrerriano estuvo por encima del promedio nacional, permitiendo que la provincia se consolide como la principal protagonista del transporte fluvial de granos en Argentina, con una participación cercana a nueve de cada diez toneladas movilizadas por esta vía.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas