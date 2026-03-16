Entre Ríos lleva su propuesta a Uruguay de cara a la Semana de Turismo

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos desarrollará en la ciudad de Montevideo una activación institucional y promocional del destino provincial entre el miércoles 18 y el viernes 20 de marzo. La iniciativa busca posicionar la oferta turística entrerriana en el mercado uruguayo de cara a la Semana de Turismo, período que funciona como antesala de la Semana Santa y uno de los momentos de mayor movimiento turístico para la región.

La acción tendrá además un hecho destacado: será la primera salida internacional de la Oficina Móvil de Turismo, la plataforma de promoción itinerante que permitirá reforzar la presencia institucional del destino en acciones directas de difusión y contacto con el público. Su participación marcará un nuevo paso en la estrategia de promoción turística de la provincia.

La agenda combinará acciones en espacios públicos, contacto directo con potenciales visitantes y una instancia institucional con medios de comunicación y operadores turísticos del país vecino, uno de los principales mercados emisores hacia Entre Ríos.

Las actividades comenzarán el miércoles con un despliegue en el sector de las Letras de Montevideo, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la capital uruguaya. En tanto que el jueves se desarrollará una jornada completa de promoción en la Rambla, donde la Oficina Móvil brindará información sobre destinos, atractivos y experiencias turísticas de la provincia en contacto directo con residentes y visitantes.

La agenda concluirá el viernes con una rueda de prensa en la División Turismo de la Intendencia de Montevideo. Allí se realizará una presentación institucional de Entre Ríos ante medios de comunicación y operadores turísticos, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales y promover la inclusión de la oferta entrerriana en circuitos y paquetes turísticos.

La delegación se conformará con representantes de las diez microrregiones turísticas de la provincia, que presentarán sus propuestas para Semana Santa y la temporada baja, destacando la diversidad de destinos y experiencias que ofrece Entre Ríos.

Entre los productos turísticos que se promocionarán se destacan el termalismo, el turismo de naturaleza, la gastronomía, los viñedos, los parques aéreos y actividades de aventura. La acción se inscribe en una agenda de promoción internacional que el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos proyecta fortalecer durante 2026.