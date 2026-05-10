Entre Ríos marca agenda en Buenos Aires para potenciar la industria forestal junto al CFI

Entre Ríos, consolidada como la tercera provincia con mayor superficie de bosques cultivados en el país, busca dar un salto cualitativo en su matriz productiva. Con esa premisa, el gobierno provincial participó activamente en el encuentro convocado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, para diseñar una agenda estratégica a largo plazo que potencie la cadena foresto-industrial.

El encuentro, encabezado por el presidente del CFI, Ignacio Lamothe, reunió a autoridades de 19 provincias con el fin de unificar criterios y abordar los desafíos del sector. En representación de Entre Ríos, asistió la coordinadora del Área Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lorna Sacks.

Ejes estratégicos para el crecimiento

Durante la jornada de planificación federal, se trabajó sobre dos grandes pilares que definirán el futuro de la actividad en la región:

Producción y valor agregado: Se debatió sobre la incorporación de nuevas tecnologías, el impulso a la construcción con madera y el desarrollo de energías renovables a partir de biomasa forestal.

Gobernanza y gestión territorial: Se abordaron temas críticos como la gestión integral del fuego, los servicios ambientales del bosque y los emergentes mercados de carbono.

El potencial entrerriano

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico destacaron que Entre Ríos posee una oportunidad histórica para atraer inversiones. Sin embargo, para que ese potencial se traduzca en valor agregado y empleo genuino, el gobierno provincial subrayó la necesidad de avanzar en acuerdos que integren:

Mejoras en la logística de transporte.

Nuevos incentivos fiscales para el sector.

Herramientas financieras accesibles para los productores e industriales.

Próximos pasos

Al cierre de la jornada, se establecieron consensos clave que formarán parte de un documento oficial elaborado por el CFI. Este informe servirá como base para las próximas etapas de la Hoja de ruta forestal, permitiendo que las provincias forestales trabajen de manera coordinada en la apertura de mercados internacionales y la consolidación de una industria sostenible.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas