Entre Ríos marca su lugar en el mapa nacional del Turismo del Vino

La 177° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) tuvo lugar este miércoles en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, en el marco de la feria Meet Up Argentina y con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. En ese escenario, ante las máximas autoridades turísticas de las provincias, Entre Ríos se presentó como sede oficial de las Sextas Jornadas Nacionales de Turismo del Vino.

La exposición institucional estuvo a cargo del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, junto al director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni. La edición 2026 del encuentro vitivinícola se realizará los días 22 y 23 de octubre en la ciudad de Paraná, siendo la primera vez que la capital entrerriana alberga este evento tras cinco ediciones consecutivas desarrolladas en San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Córdoba.

Las jornadas nacionales constituyen un espacio de articulación técnica entre organismos públicos, bodegas, operadores turísticos, instituciones académicas y especialistas para intercambiar experiencias sobre el desarrollo enoturístico regional. En esta oportunidad, la agenda integrará además el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, enfocado en el crecimiento productivo de las regiones emergentes del país. Al respecto, Satto expresó que la designación de Entre Ríos refleja el avance de la vitivinicultura provincial y el rol del enoturismo en la oferta local, significando «un reconocimiento al trabajo de productores, bodegas y prestadores turísticos, y una oportunidad para mostrar ese desarrollo ante todo el país».

Organizadas de manera conjunta por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), las jornadas reunirán en la capital entrerriana a representantes de los sectores público y privado de todo el país para abordar los desafíos y las oportunidades de financiamiento e infraestructura que presenta la actividad en las provincias productoras.