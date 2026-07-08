Entre Ríos mejoró por encima del promedio nacional en Lengua y Matemática según las Pruebas Aprender 2025

Uno de los datos más destacados es que la provincia pasó de ubicarse por debajo de la media nacional en Lengua en la evaluación anterior a superarla en 2025, alcanzando además el porcentaje más alto de estudiantes en el nivel Avanzado desde que se implementa este operativo de evaluación.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, valoró los resultados obtenidos y los vinculó con las políticas educativas implementadas en la provincia.

«Estos resultados nos ponen muy contentos porque reflejan que el trabajo sostenido que venimos desarrollando junto a las escuelas está dando sus frutos. Son una muestra de que las políticas impulsadas a través del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Provincial por la Matemática comienzan a traducirse en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes», expresó.

Además, sostuvo que la información obtenida permitirá fortalecer las estrategias pedagógicas en cada establecimiento educativo, brindando herramientas para que supervisores, equipos directivos y docentes diseñen acciones acordes a la realidad de cada escuela.

Participación récord

En Entre Ríos participaron del operativo 959 escuelas, lo que representa el 98,1% de los establecimientos previstos, mientras que fueron evaluados 19.045 estudiantes, equivalentes al 84,5% de la matrícula alcanzada por la prueba.

Lengua: Entre Ríos superó la media nacional

En el área de Lengua, el 77,3% de los estudiantes entrerrianos alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, superando el promedio nacional, que se ubicó en 76,9%.

El incremento respecto de la evaluación realizada en 2023 fue de 12,8 puntos porcentuales, un crecimiento superior al promedio nacional, que fue de 10,5 puntos.

Otro dato destacado es la reducción de los desempeños más bajos. El porcentaje de alumnos por debajo del nivel básico descendió del 13,1% registrado en 2023 al 4,4% en 2025.

A su vez, el nivel Avanzado llegó al 32,1%, el porcentaje más alto alcanzado por Entre Ríos desde que se realizan las evaluaciones Aprender.

Matemática también mostró una recuperación

Los resultados también reflejan avances en Matemática.

El 53,5% de los estudiantes alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, lo que representa un crecimiento de 5,6 puntos porcentuales respecto de 2023, superando el incremento nacional, que fue de 3,5 puntos.

Si bien la provincia aún se encuentra levemente por debajo del promedio nacional en esta materia, los resultados evidencian una recuperación sostenida.

Además, el porcentaje de alumnos ubicados por debajo del nivel básico disminuyó del 26,5% al 20,3%, marcando una mejora significativa en los aprendizajes.

Desde el Consejo General de Educación señalaron que estos indicadores muestran avances concretos, aunque remarcaron la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de enseñanza para consolidar los logros alcanzados y seguir mejorando el rendimiento académico de los estudiantes entrerrianos.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas