Entre Ríos mostrará toda su diversidad turística en la FIT 2025

El encuentro, considerado el más importante del sector en la región, reunirá a más de 130 mil visitantes y profesionales del turismo, y será una vidriera clave para posicionar a Entre Ríos como uno de los destinos preferidos tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones prolongadas.

La propuesta entrerriana

La participación provincial, coordinada por la Secretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, tendrá lugar en el Sector Litoral del Pabellón Nacional. Allí estarán representadas las diez microrregiones turísticas que conforman el mapa entrerriano, con un abanico de propuestas que incluyen:

Informes y asesoramiento turístico.

Degustaciones de productos regionales.

Cocina en vivo a cargo de chefs que mostrarán los sabores típicos de la provincia.

Espacios recreativos y actividades interactivas.

“El espacio de la FIT es una vidriera fundamental para Entre Ríos. Nos permite mostrar el potencial de nuestras microrregiones, con la diversidad de experiencias que hacen de la provincia un destino atractivo y elegido durante todo el año”, destacó el secretario de Turismo, Jorge Satto.

Cultura, carnaval y experiencias

El ritmo y el color de los carnavales entrerrianos tendrán un lugar especial con presentaciones que prometen cautivar a los visitantes. Además, la propuesta incluirá juegos, entretenimiento y acciones promocionales destinadas a atraer a familias, jóvenes y viajeros que buscan nuevas experiencias.

Presencia en el sector Outdoor

Más allá del pabellón, Entre Ríos también participará en el sector Outdoor, un espacio innovador que ofrece alternativas de turismo no tradicional como excursiones, deportes acuáticos, terrestres y aéreos, viajes educativos y alojamientos alternativos. En este marco, la provincia articulará su presencia con Flecha Bus, reforzando la idea de un destino cercano y accesible para todos.