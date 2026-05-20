Entre Ríos mostró su potencial apícola en la Semana de la Miel en Buenos Aires

Durante la jornada denominada “Apicultura: oportunidades en el mercado internacional. Acuerdo Unión Europea-Mercosur”, el mandatario provincial remarcó la importancia estratégica de la actividad para la economía regional. “Es una actividad muy trascendente para Entre Ríos por lo que significa en términos de producción, trabajo y arraigo”, afirmó.

Frigerio subrayó que el reciente envío de miel entrerriana a Alemania no fue casualidad, sino el resultado de años de trabajo conjunto entre productores y distintos niveles del Estado. “Es fruto de muchos años de trabajo, de la calidad y la capacidad de nuestros productores”, sostuvo, al tiempo que destacó los acuerdos alcanzados con Alemania y el esfuerzo político que permitió concretar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La actividad fue organizada por la Cámara de Diputados de la Nación por iniciativa de la diputada Alicia Fregonese, con el objetivo de fortalecer el perfil exportador del sector apícola, incentivar el consumo interno y profundizar los vínculos comerciales entre Argentina y Europa.

En su exposición, el gobernador puso en valor el potencial agroalimentario de la provincia y recordó que Entre Ríos es líder nacional en producción avícola y ocupa lugares destacados en carne bovina, ovina, porcina, huevos y miel. “Somos expertos en transformar proteína vegetal en animal”, expresó.

Además, resaltó que la provincia cuenta con unos 2.300 productores apícolas y más de 600.000 colmenas, con una producción anual estimada en 20.000 toneladas de miel. También recordó el papel histórico de Maciá como Capital Nacional de la Miel.

En otro tramo de su discurso, Frigerio remarcó la necesidad de aumentar el consumo interno y avanzar en el agregado de valor de la producción. En ese sentido, informó que el gobierno provincial trabaja junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos en un estudio destinado a clasificar las mieles según su origen de producción, una herramienta que permitiría mejorar la competitividad y el precio del producto en los mercados internacionales.

“Clasificar esa producción de miel le va a agregar valor y va a mejorar el precio para nuestros productores”, señaló.

El mandatario también hizo referencia al Día Mundial de la Abeja, que se celebra cada 20 de mayo, y destacó el rol fundamental de estos insectos en la biodiversidad, la producción de alimentos y el equilibrio ambiental. “Las sociedades que progresan son las que aprenden a cuidar y potenciar aquello que mejor saben hacer. Y nosotros, los entrerrianos, sabemos hacer una miel de enorme calidad”, concluyó.

La jornada reunió a representantes diplomáticos, legisladores, cámaras apícolas y productores de distintos puntos del país. Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a los desafíos del sector, las oportunidades comerciales que abre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y las exigencias sanitarias internacionales, como la implementación del Documento de Transporte Electrónico (DTE) y nuevas restricciones europeas vinculadas a materiales utilizados en tambores de exportación.

La actividad formó parte de la 10ª edición de la Semana de la Miel y contó además con degustaciones de mieles entrerrianas y espacios de vinculación entre los distintos actores de la cadena productiva.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas