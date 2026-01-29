Entre Ríos: pintan mural alusivo a los incendios que destruyen los bosques patagónicos

El mural –que ocupa una pared del club El Progreso de la localidad de Gualeguay- simboliza el desastre ambiental que ocurre actualmente en Patagonia y fue pintado por Alejandro Marengo, artista cordobés radicado en Gualeguay. El mismo es parte de un proyecto de concientización a través del arte promovido por la agrupación local Gualeguay te Quiero Verde.

“El fuego es político” afirmó Ramón Velázquez, referente de la agrupación promotora de la obra. “El mural es una forma de expresión ante tanta destrucción ambiental, sobre todo en Patagonia donde está sucediendo algo tristísimo con tanto fuego y tanta falta de sensibilidad por parte de las autoridades nacionales”, finalizó el ambientalista.

La obra contó con el generoso apoyo de comercios locales como la pinturería Calcagno que proveyó los materiales.