Entre Ríos pone más de $37.000 millones para recuperar 469 kilómetros de rutas provinciales

En medio de la necesidad de sostener y recuperar la infraestructura vial, el Gobierno de Entre Ríos avanza con una de las principales intervenciones sobre las rutas provinciales: el Grupo I de bacheo, que ya registra más del 62 por ciento de avance y representa una inversión superior a los 37.000 millones de pesos.

La obra contempla la recuperación de 469 kilómetros de la red vial provincial, con trabajos que alcanzan a seis rutas y el acceso a Tres Bocas.

La decisión de avanzar con estas obras apunta a recuperar corredores estratégicos para la circulación y, particularmente, para el traslado de la producción entrerriana, en una provincia donde el estado de las rutas tiene un impacto directo sobre la actividad económica.

Una fuerte apuesta con fondos provinciales

Uno de los aspectos centrales del programa es que las obras se ejecutan con financiamiento provincial, en un contexto en el que la administración entrerriana busca sostener inversiones en infraestructura y atender el deterioro acumulado de distintos corredores viales.

El plan comprende sectores de las rutas provinciales 11, 16, 20, 26, 45 y 51, además del acceso a Tres Bocas, alcanzando a los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy.

La magnitud de la intervención —469 kilómetros— convierte al programa en una de las principales acciones de mantenimiento y recuperación de la red vial provincial.

Qué se está haciendo

Los trabajos no se limitan al tradicional bacheo. El programa contempla sellado de fisuras, bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente y bacheo profundo con incorporación de cemento.

Además, se realizan tareas sobre banquinas, fresado de deformaciones, reparación de barandas en puentes, construcción de alcantarillas de hormigón y renovación de la señalización vertical y horizontal.

La intervención busca mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, pero también garantizar que los corredores puedan sostener el movimiento de camiones y vehículos vinculados con la actividad productiva.

Rutas estratégicas para la producción

Entre los sectores incluidos se encuentra la Ruta Provincial 11, desde la rotonda de Oro Verde hasta la Ruta Nacional 12, además del acceso a Tres Bocas.

También se interviene la Ruta 16, entre las rutas nacionales 12 y 14; la Ruta 20, entre la Ruta Provincial 39 y la Nacional 14; la Ruta 26, entre Victoria y Nogoyá; la Ruta 45, entre la Nacional 12 e Ibicuy; y distintos tramos de la Ruta 51, entre Larroque, Parera y Urdinarrain.

Con el avance de las obras, la Provincia busca traducir la inversión en infraestructura en mejores condiciones para quienes utilizan diariamente estos caminos y, especialmente, para los sectores que dependen de una red vial transitable para sacar su producción.

El dato político de la obra está puesto en la decisión de sostener una inversión millonaria con recursos provinciales para recuperar infraestructura que resulta clave para la seguridad vial y la economía entrerriana, con un nivel de ejecución que ya supera el 62 por ciento.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas