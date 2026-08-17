Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el posible impacto de El Niño

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Salud conformó el Comité de Emergencia Sanitaria ante la Emergencia Hídrica, mediante la Resolución Ministerial N° 3990/2026. En este marco, días atrás se convocó a una reunión virtual con directores de hospitales y centros de salud de toda la provincia para definir lineamientos y fortalecer la capacidad de respuesta ante las proyecciones vinculadas al fenómeno climático El Niño, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre el Estado provincial, los municipios y los equipos de salud locales.

En este sentido, se destacó el rol estratégico de los efectores como la presencia territorial del Ministerio de Salud en cada comunidad. Los equipos sanitarios tendrán a su cargo acciones vinculadas a la prevención, promoción y atención de la salud, como rondas sanitarias, vacunación, provisión de medicamentos, seguimiento de personas evacuadas y vigilancia epidemiológica.

Asimismo, se informó sobre la actualización de protocolos de actuación relacionados con evacuaciones, enfermedades vinculadas a inundaciones, manejo de insumos y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Además, se solicitó la designación de referentes epidemiológicos en cada institución para garantizar una comunicación directa y eficiente ante la evolución del escenario.

Se avanza también en la coordinación de acciones entre los distintos organismos que intervienen ante una emergencia, con participación de los ministerios provinciales, Defensa Civil, la Dirección Provincial de Vialidad y la Prefectura Naval Argentina, a fin de articular recursos y capacidades para fortalecer la respuesta ante una eventual contingencia hídrica.

Relevamientos sanitarios fortalecen la prevención en Islas del Ibicuy

La cartera sanitaria remarcó la importancia de que cada localidad avance en la conformación de sus Comités de Operaciones de Emergencia (COES), integrados por las áreas municipales y los efectores sanitarios, como herramienta fundamental para definir roles, optimizar recursos y coordinar acciones de prevención, asistencia y seguimiento de la población.

Como parte de ese trabajo, el Hospital Behring de Ibicuy y el Hospital de Villa Paranacito, ambos del departamento Islas del Ibicuy, realizan relevamientos sanitarios en las zonas insulares para actualizar el diagnóstico de las familias que podrían verse afectadas por las crecientes previstas para los próximos meses. En el caso de Ibicuy, el operativo se desarrolla de manera articulada con la Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad local, mediante recorridas territoriales del equipo de Atención Primaria de la Salud y del área de Inmunizaciones.

Durante las visitas domiciliarias se reúne información sanitaria y epidemiológica de cada grupo familiar, se completan fichas integrales de salud, se verifican y actualizan esquemas de vacunación, se realizan controles de presión arterial y se difunden las prestaciones disponibles en el hospital. Además, se brindan recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y otros vectores, medidas de cuidado frente a mordeduras de ofidios y pautas para la limpieza y desinfección de los hogares ante posibles inundaciones, al tiempo que se fortalecen los canales de comunicación con los pobladores para facilitar la respuesta ante eventuales emergencias.