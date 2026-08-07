Entre Ríos presentó ante Nación una agenda regional para adaptar el turismo frente al fenómeno de El Niño

En el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), realizada en la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos presentó ante el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, una agenda de trabajo regional destinada a fortalecer la adaptación de la actividad turística frente a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño durante la próxima temporada de verano.

La iniciativa fue expuesta por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, quien participó en representación del Consejo Litoral de Turismo (COLITUR), organismo que integra a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco con el objetivo de coordinar políticas conjuntas de promoción y desarrollo turístico. Durante 2026, la presidencia del Consejo está a cargo de Entre Ríos.

Planificación anticipada

La temática ya había sido abordada previamente en una reunión entre el COLITUR y el director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni, donde se analizaron los posibles escenarios derivados de las crecidas de los ríos y los excesos hídricos que podrían afectar algunos destinos del Litoral durante la temporada estival.

Posteriormente, la propuesta fue presentada durante el plenario del Consejo Federal de Turismo, donde se planteó la necesidad de anticipar medidas que permitan sostener la actividad económica vinculada al turismo y brindar previsibilidad tanto a los prestadores como a quienes elijan la región para sus vacaciones.

Información responsable y coordinación

Uno de los principales puntos expuestos fue la importancia de fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las provincias para garantizar un manejo responsable de la información pública relacionada con las contingencias climáticas.

El objetivo es que la comunicación oficial sea clara, precisa y oportuna, permitiendo que turistas, operadores y prestadores puedan tomar decisiones con información confiable, evitando afectar innecesariamente la imagen de los destinos turísticos.

Promover alternativas

Durante la reunión también se destacó el trabajo que vienen desarrollando las provincias del Litoral para diversificar su oferta turística mediante propuestas alternativas que no se vean afectadas por eventuales crecidas de los ríos.

La estrategia apunta a potenciar otros atractivos, servicios y experiencias disponibles en la región, con el fin de mantener el flujo de visitantes y fortalecer la actividad turística aun cuando determinadas zonas puedan verse condicionadas por el fenómeno climático.

«Trabajamos con anticipación»

Al referirse a la iniciativa, Jorge Satto destacó la importancia de la planificación conjunta entre las provincias y la Nación.

«Las provincias del Litoral venimos trabajando con anticipación para fortalecer nuestra capacidad de adaptación y seguir ofreciendo experiencias de calidad en cada destino. En ese camino es fundamental coordinar acciones, comunicar con responsabilidad y mostrar la diversidad de propuestas que tiene la región para sostener la actividad turística más allá de las condiciones que puedan presentarse en determinados espacios», expresó el titular del EMTURER.

Con esta agenda regional, Entre Ríos busca fortalecer la preparación del sector turístico frente a los posibles efectos de El Niño, procurando minimizar su impacto y garantizar una temporada estival con previsibilidad tanto para los visitantes como para los operadores turísticos de toda la región.