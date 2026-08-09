Entre Ríos quedó segunda entre las provincias con mayor transparencia presupuestaria del país

Entre Ríos se ubicó segunda a nivel nacional entre las provincias con mayor transparencia presupuestaria, de acuerdo con la edición 2024 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

La provincia alcanzó un puntaje de 9,75 sobre 10, quedando apenas por debajo de Córdoba, que obtuvo 9,90 puntos. El tercer lugar fue para Santa Fe, con 9,70 puntos.

El resultado también posicionó a Entre Ríos casi dos puntos por encima del promedio nacional, que se ubicó en 7,8 puntos.

Qué evalúa el índice

El ITPP analiza la cantidad, el nivel de detalle y el grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que los gobiernos provinciales ponen a disposición de la ciudadanía mediante sus sitios web oficiales.

La medición contempla cuatro grandes bloques: presupuesto; ejecución y rendición de cuentas; recursos; y divulgación.

En este sentido, el resultado obtenido por Entre Ríos refleja, según el informe, el nivel de disponibilidad y accesibilidad de la información relacionada con los recursos públicos y el destino de los fondos provinciales.

Entre las cinco mejores

El ranking de la edición 2024 ubicó a Córdoba en el primer lugar, seguida por Entre Ríos y Santa Fe. Completaron los primeros puestos Tierra del Fuego y Neuquén.

Con sus 9,75 puntos, Entre Ríos se posicionó así entre las jurisdicciones con mayor nivel de transparencia presupuestaria del país y superó ampliamente la media nacional.

Desde CIPPEC señalaron que la transparencia fiscal constituye un componente fundamental para garantizar el acceso ciudadano a la información pública y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

El organismo sostiene que la publicación y transparencia de las cuentas públicas permite a la ciudadanía y a los distintos poderes del Estado evaluar las políticas implementadas y conocer cómo se administran los recursos públicos.

Mejoras en las provincias

El informe también destaca que durante los últimos años se produjo una mejora general en los niveles de transparencia presupuestaria de las provincias argentinas, acompañada por una reducción de las diferencias entre jurisdicciones y un mayor acceso a la información fiscal.

En ese escenario, Entre Ríos aparece entre las provincias con mejor desempeño del país, con un puntaje que la ubica muy cerca del máximo posible y en el segundo lugar del ranking nacional elaborado por CIPPEC.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas