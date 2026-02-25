Entre Ríos recibió las primeras dosis de vacuna antigripal y se prepara para la Campaña 2026

Cabe recordar que, en respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios, este año la cartera sanitaria nacional anticipó la compra y distribución de las vacunas contra la gripe. Teniendo esto presente, durante la última reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud los ministros de Salud de todas las provincias acordaron iniciar la vacunación antigripal en todo el país el próximo miércoles 11 de marzo.

El Ministerio de Salud de la Nación ya está distribuyendo las dosis para que todas las provincias se preparen adecuadamente y puedan poner en marcha la estrategia en la fecha acordada. En este marco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmó que se iniciará la campaña el 11 de marzo y que ya arribó a la provincia el primer envío de dosis de las vacunas para adultos y adyuvantadas (para mayores de 65 años de edad).

Actualmente la cartera sanitaria entrerriana lleva adelante un importante operativo logístico para distribuir las dosis y garantizar que la vacuna esté disponible en los 400 vacunatorios públicos distribuidos a lo largo y ancho de la provincia.

Asimismo, se precisó que en la primera etapa de la campaña la vacunación estará destinada al personal de salud, embarazadas, puérperas y niños de seis a 24 meses de edad. En tanto, las dosis de la vacuna adyuvantada se comenzarán a aplicar a mayores de 65 años institucionalizados en establecimientos de larga estadía.

En las semanas siguientes se sumará la aplicación de la vacuna a las personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo (quienes deben presentar alguna constancia médica para acreditar la patología preexistente) y a los mayores de 65 años en general.

Nuevo escenario

En Argentina, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre tradicionalmente entre abril y julio, pero en los últimos años se ha registrado un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional.

Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K (caracterizado por una mayor contagiosidad), puedan ocasionar en el sistema sanitario.