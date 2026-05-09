Entre Ríos recibió un espaldarazo internacional: destacó la mejora financiera y elevan su calificación crediticia

El gobernador Rogelio Frigerio valoró el reconocimiento y sostuvo que “esta mejora refleja el enorme esfuerzo que viene haciendo la provincia para ordenar sus cuentas, recuperar previsibilidad y administrar con responsabilidad”.

“Recibimos una provincia con graves desequilibrios estructurales, sin acceso al crédito y con fuertes vencimientos concentrados en el corto plazo. Hoy una calificadora internacional reconoce que Entre Ríos mejoró su perfil financiero y redujo sensiblemente sus riesgos”, afirmó el mandatario.

Según el informe de FIX SCR, la provincia logró mejorar su nota de largo plazo de B+(arg) a BBB-(arg), mientras que la calificación de corto plazo pasó de B(arg) a A3(arg). Asimismo, la agencia eliminó la observación negativa y asignó una perspectiva “estable”.

La calificadora señaló especialmente “la importante mejora en la capacidad de pago y la reducción del riesgo de refinanciación” luego del regreso exitoso de Entre Ríos al mercado internacional de crédito.

En ese sentido, el informe destacó que la emisión internacional realizada este año permitió extender los vencimientos de deuda, cancelar pasivos existentes y fortalecer las reservas destinadas al cumplimiento de compromisos financieros previstos para 2026 y 2027.

Además, FIX SCR remarcó la mejora del resultado operativo provincial y proyectó para 2026 un escenario superavitario, apoyado en la contención del gasto y una administración prudente de los recursos públicos.

No obstante, el reporte también identificó como uno de los principales desafíos estructurales el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, que continúa ejerciendo presión sobre las cuentas públicas.

Finalmente, la calificadora internacional resaltó el bajo nivel relativo de endeudamiento de Entre Ríos y la mejora en la administración de sus pasivos financieros, factores que contribuyeron a fortalecer el perfil económico y crediticio de la provincia.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas