Entre Ríos refuerza el sistema de salud con 24 nuevas ambulancias, motos de emergencia y equipamiento de alta tecnología

La entrega fue encabezada este miércoles por el gobernador Rogelio Frigerio en la explanada de la Casa de Gobierno, en Paraná, donde destacó que la incorporación forma parte de un plan estratégico destinado a mejorar la capacidad de respuesta de la red pública de salud en todo el territorio entrerriano.

Frigerio: «Cuando no hay recursos, hay que priorizar»

Durante el acto, el mandatario provincial remarcó que la inversión responde a una política de administración eficiente y de trabajo conjunto con organismos descentralizados.

«Son dos las cuestiones que más caracterizan nuestra gestión: trabajar en equipo y priorizar. Cuando uno no tiene recursos, tiene que priorizar», sostuvo Frigerio.

En ese sentido, recordó que al asumir la gestión encontró un parque automotor sanitario con importantes deficiencias.

«El 50 por ciento de las ambulancias tenía más de diez años de antigüedad. En una época de vacas flacas y de escasez de recursos, ordenamos las cuentas y concentramos nuestros esfuerzos en lo más importante, que claramente es la salud pública», afirmó.

Ambulancias, motos y equipamiento para emergencias

La incorporación contempla 24 nuevas ambulancias preparadas para distintos niveles de complejidad en traslados y atención prehospitalaria.

Además, se suman cinco motocicletas que funcionarán como Unidades de Respuesta Inmediata, especialmente diseñadas para intervenir con rapidez en sectores urbanos de difícil acceso o con tránsito intenso.

El Ministerio de Salud también recibió un ecógrafo de última generación para estudios especializados y un desfibrilador externo automático (DEA), destinado a fortalecer la atención de emergencias cardiovasculares.

Cómo serán distribuidas

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, explicó que de las 24 ambulancias, 15 estarán destinadas a traslados interurbanos, mientras que las nueve restantes, de menor porte, serán incorporadas al servicio de emergencias 107 en las principales ciudades de la provincia.

Asimismo, indicó que la distribución se realizará priorizando a los hospitales que actualmente cuentan con las unidades más antiguas o con mayor kilometraje.

«Esto responde a una planificación ordenada y progresiva. Vamos renovando el parque automotor conforme a los objetivos que nos habíamos planteado», expresó el funcionario.

Blanzaco también destacó la incorporación de las motocicletas como una herramienta innovadora para brindar una respuesta más rápida en situaciones de emergencia.

El aporte de Salto Grande

Por su parte, el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Alejandro Daneri, reafirmó el compromiso del organismo con el fortalecimiento del sistema sanitario entrerriano.

«Trabajamos de manera muy coordinada con la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Hemos fortalecido y vamos a continuar fortaleciendo el sistema de salud dentro de un programa estratégico para toda la provincia», señaló.

Daneri recordó además que, con esta entrega, ya son 44 las ambulancias que la CTM aportó al sistema de salud pública de Entre Ríos.

Una apuesta al fortalecimiento del sistema sanitario

Durante la ceremonia, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó que la salud constituye uno de los ejes prioritarios de la actual gestión provincial.

«El fortalecimiento del sistema sanitario es uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno y esta incorporación de ambulancias y equipamiento permitirá brindar una respuesta más rápida y eficiente a los entrerrianos», sostuvo.

Con estas nuevas incorporaciones, la Provincia busca mejorar la cobertura de emergencias, optimizar los traslados de pacientes y renovar progresivamente el parque automotor sanitario, fortaleciendo la atención médica en hospitales y centros de salud de todo Entre Ríos.