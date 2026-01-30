Entre Ríos registró en enero un fuerte movimiento turístico y económico

Según los datos presentados por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), durante enero de 2026 la provincia recibió 2.085.383 visitantes, alcanzando una ocupación promedio del 66 por ciento en alojamientos hoteleros y parahoteleros.

El relevamiento, elaborado en base a la información aportada por los municipios y organizada por microrregiones, indicó además que el gasto diario promedio por turista fue de 102.243 pesos, lo que se tradujo en un movimiento económico estimado en más de 173.500 millones de pesos, evidenciando el fuerte impacto del turismo en las economías locales y en el entramado productivo provincial.

Ocupación por microrregiones

En cuanto a la distribución territorial, Tierra de Palmares lideró los niveles de ocupación con un 76 por ciento, seguida por Pueblos y Aldeas del sur entrerriano con el 66 por ciento y Caminos del Palacio con el 60 por ciento.

Más atrás se ubicaron Caminos Costeros y Lomadas y Humedales con el 55 por ciento, Salto Grande con el 54 por ciento, Río Nativo con el 49 por ciento y Rincones del Centro con el 37 por ciento, mostrando un movimiento turístico equilibrado en toda la provincia.

Fiestas y eventos, el gran motor

El destacado desempeño de enero estuvo fuertemente impulsado por el intenso calendario de fiestas y eventos, que incluyó siete celebraciones de alcance nacional. Entre ellas se destacaron la Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación, la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay y el Triatlón Internacional de La Paz.

A estas propuestas se sumaron numerosas celebraciones provinciales y regionales, muchas de ellas vinculadas a los ríos y espacios naturales, como la Fiesta del Sol y del Río en Valle María, la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza y en el balneario Thompson de Paraná, la Fiesta del Turista en Colón y la Fiesta del Campamentista en San José, entre otras.

Al respecto, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó que “más allá de nuestros paisajes, ríos, termas y propuestas naturales, el gran motor del movimiento en la provincia es el calendario de eventos y fiestas populares, que permite mostrar la identidad y las bondades de cada destino, y distribuir el turismo en todo el territorio”.

Asimismo, subrayó que “estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado, tanto en la generación de propuestas como en la promoción turística”, remarcando que la articulación permanente es clave para sostener el crecimiento y seguir posicionando a Entre Ríos como un destino competitivo y de calidad.

Buenas perspectivas para febrero

El balance de enero muestra un nivel sostenido de actividad durante todo el mes, con picos vinculados a los principales eventos. En este contexto, las perspectivas para febrero son alentadoras, con un buen nivel de reservas y el impulso adicional que aportará el fin de semana largo de Carnaval, lo que permitiría consolidar una temporada de verano favorable para Entre Ríos.

Prensa provincia

Redaccion de 7Paginas