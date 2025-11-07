“Entre Ríos Renovable”: Referentes y debates sobre la energía que viene

Se trata del primer evento en Entre Ríos dedicado exclusivamente a las energías renovables, con el objetivo de generar un espacio de intercambio técnico, estratégico y financiero entre los distintos actores del sector.

El evento se desarrollará de 8:30 a 15:00 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y reunirá a representantes de toda la cadena energética para analizar el potencial entrerriano en energías limpias, compartir experiencias concretas de generación distribuida y debatir herramientas de financiamiento adaptadas a los desafíos actuales del mercado.

Organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (CERER), con participación de la Secretaría de Energía de la Provincia, el encuentro cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Enersa.

A lo largo de cinco paneles temáticos, expondrán referentes de Enersa, Salto Grande, EPEC, CAMMESA, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el CFI y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros.

Dirigido a empresas, distribuidoras eléctricas, cámaras profesionales, universidades y medios especializados, Entre Ríos Renovable ofrece una mirada concreta sobre el presente energético y las oportunidades que se abren para la Provincia en un contexto de transformación.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.