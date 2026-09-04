Entre Ríos sancionó la Ley de Mecenazgo Deportivo para fortalecer a clubes y deportistas

Entre Ríos dio un nuevo paso en materia de políticas deportivas con la sanción de la Ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta destinada a generar nuevas fuentes de financiamiento para clubes, instituciones y deportistas entrerrianos mediante aportes privados con beneficios fiscales.

La normativa fue destacada por la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. Además de incentivar el aporte privado al deporte, la ley crea un Fondo Solidario del Deporte, que tendrá como objetivo ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento en todo el territorio provincial.

Durante una conferencia de prensa, Colello sostuvo que la nueva legislación forma parte de una política deportiva integral impulsada por el Gobierno entrerriano.

“En Entre Ríos verdaderamente hay mucho potencial en materia deportiva y lo que necesita ese potencial es un Estado que acompañe y que les brinde las herramientas para poder explotarse”, expresó el secretario general de la Gobernación.

Aportes privados con beneficios fiscales

La Ley de Mecenazgo permitirá que empresas y personas físicas o jurídicas realicen aportes a proyectos vinculados con clubes, instituciones y deportistas.

Como incentivo, esos aportes podrán ser deducidos de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con un límite general del 12 por ciento.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la creación de un Fondo Solidario, que estará integrado por el 20 por ciento de los aportes realizados. El objetivo será favorecer a aquellos proyectos, instituciones o deportistas que no logren acceder a un patrocinio directo.

“A través de este fondo solidario, esta Ley de Mecenazgo va a consolidar un crecimiento equitativo y justo a lo largo y lo ancho de toda la provincia”, afirmó Colello.

La Secretaría de Deportes será la autoridad de aplicación

La Secretaría de Deportes tendrá a su cargo la evaluación y aprobación de los proyectos que se presenten en el marco de la nueva ley.

El próximo paso será la reglamentación de la norma, instancia en la que se establecerán los mecanismos concretos para su puesta en funcionamiento.

Según se informó, se trabaja en una propuesta que será puesta a consideración del Consejo Provincial del Deporte (Coprode), con la intención de implementar un sistema ágil y con la menor carga burocrática posible.

La instrumentación del régimen se realizará a través de la plataforma Mi Entre Ríos.

“La herramienta más importante de la historia del deporte entrerriano”

Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó el alcance de la legislación y aseguró que representa un cambio significativo para el sistema deportivo provincial.

“Es la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano. Resume mucho más que una ley: viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”, sostuvo.

La nueva herramienta se suma a otras políticas implementadas para fortalecer el deporte entrerriano, entre ellas el seguro deportivo gratuito, los subsidios a la tarifa eléctrica para clubes, los programas de becas y desarrollo deportivo y la reducción de los costos de seguridad para eventos.

También forma parte de este esquema el programa Ganá con tu Club, mediante el cual el 60 por ciento de los ingresos generados por cada rifa es destinado al club elegido por la persona que adquiere el número.

Infraestructura y grandes eventos

La estrategia deportiva provincial también contempla inversiones en infraestructura y la incorporación de competencias de relevancia nacional e internacional.

En ese marco, se trabaja en mejoras en la iluminación de canchas de fútbol y en la renovación integral del sistema de iluminación a tecnología LED del estadio Nafaldo Cargnel de Paraná.

Además, Entre Ríos continúa avanzando en la organización y llegada de importantes acontecimientos deportivos, como el Ironman en Gualeguaychú, el regreso del Turismo Carretera a Paraná, los Juegos ODESUR y el Mundial de Canotaje previsto también para Gualeguaychú.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral para fortalecer el deporte y, al mismo tiempo, aprovechar el impacto económico y turístico que generan los grandes eventos.

De la conferencia participaron también el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; la directora de Relación con el Contribuyente de ATER, María Liz Rodríguez Arestico; la jefa del Departamento de Relatoría y Auditoría, Analía Helber; integrantes del Consejo Provincial del Deporte, encabezado por su presidenta Leticia Zapata; el presidente de la Confederación Entrerriana del Deporte, Fabián Medina; y el presidente de la Federación de Clubes, Hugo Grassi.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas