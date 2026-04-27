Entre Ríos se consolida como líder nacional en miel orgánica y conquista los mercados europeos

Entre Ríos ha reafirmado su posición como el principal polo de producción de miel orgánica en el país. Según datos de 2025, la provincia alcanzó las 255 toneladas certificadas bajo estándares internacionales, lo que representa una parte fundamental de las 611 toneladas que Argentina exportó globalmente en este segmento.

Este liderazgo no es casual. El diferencial competitivo de la miel entrerriana reside en las condiciones naturales únicas de los humedales del Delta. Este ecosistema permite desarrollar sistemas productivos libres de agroquímicos sintéticos, otorgando al producto una pureza y calidad superior que hoy cuenta con el sello «Orgánico Argentino».

Trazabilidad y Calidad de Exportación

Para que la miel llegue a las góndolas de la Unión Europea, el rol del Senasa es fundamental. A través del Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA), se garantiza el seguimiento del alimento desde el apiario en la isla hasta su destino final.

Los principales compradores de la producción orgánica entrerriana son mercados sumamente exigentes como Alemania, Países Bajos, España y Dinamarca, que demandan altos estándares de sanidad e inocuidad.

El segundo polo apícola del país en números

La escala de la industria apícola provincial es contundente:

2.300 productores registrados.

10.000 apiarios distribuidos en el territorio.

700.000 colmenas en producción total.

4.500 colmenas certificadas específicamente como orgánicas (con gran concentración en el Delta).

Rodrigo Toledo, coordinador de Apicultura de la provincia, destacó el impacto de este crecimiento: «Entre Ríos no solo es protagonista en volumen, sino que está dando un paso clave hacia la diferenciación. La miel orgánica es una oportunidad estratégica para posicionar nuestra producción por su pureza y su origen».

Desarrollo Sustentable

La producción orgánica en Entre Ríos ya no se limita solo a la miel; el arroz y los arándanos también forman parte de este esquema de valor agregado. Estas prácticas sustentables no solo preservan la biodiversidad y el ambiente, sino que generan una rentabilidad diferenciada para el productor local.

Con este panorama, la miel se consolida como un emblema del potencial productivo entrerriano, transformando los recursos naturales en un producto premium con sello de exportación que prestigia a la provincia en el mundo.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas