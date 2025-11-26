Entre Ríos se convierte en la primera provincia del país en construir aulas con botellas PET

Gracias a esta campaña, se concretó la licitación para levantar tres nuevas aulas en la Escuela N.º 105 “Patria Libre” de la ciudad de Crespo. El proyecto combina innovación, sustentabilidad y participación comunitaria, demostrando que la cooperación entre el Estado y la ciudadanía puede traducirse en mejoras concretas para el sistema educativo.

Desde la Secretaría de Participación destacaron que este logro es fruto del compromiso de vecinos, instituciones y organizaciones que se sumaron a la recolección de botellas, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, a mejorar la infraestructura escolar.

Las autoridades subrayaron que la iniciativa no solo marca un avance en términos de construcción sustentable, sino que también abre el camino para replicar este tipo de obras en otras localidades de la provincia. Las nuevas aulas, según se dijo a 7Paginas, permitirán que los estudiantes de la Escuela “Patria Libre” cuenten con espacios adecuados para desarrollar sus actividades, fortaleciendo el acceso a la educación en un entorno más moderno y sostenible.