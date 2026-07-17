Entre Ríos se convierte en la primera provincia del país en firmar un acuerdo estratégico de Inteligencia Artificial con Salesforce

En un paso clave hacia la transformación digital y la modernización de la gestión pública, la provincia de Entre Ríos se posicionó a la vanguardia tecnológica a nivel nacional. El gobernador Rogelio Frigerio concretó la firma de un memorando de entendimiento estratégico con Salesforce, compañía líder global en software y plataformas de datos, con el objetivo de introducir herramientas de inteligencia artificial (IA) tanto en la estructura del Estado como en el entramado de las pequeñas y medianas empresas locales.

Con esta rúbrica, Entre Ríos se constituye de manera oficial en la primera provincia de la República Argentina en sellar una alianza de estas características con la multinacional tecnológica, abriendo un nuevo horizonte para el desarrollo y la competitividad de la región.

El encuentro formal tuvo lugar en las instalaciones de la firma Miradortec. El convenio marco de cooperación técnica y tecnológica se encuentra estructurado metodológicamente sobre tres pilares fundamentales, diseñados de manera integral para garantizar un impacto directo y transversal en la sociedad entrerriana:

Capacitación Ciudadana y Pública: Desarrollo e implementación de iniciativas formativas orientadas a dotar de conocimientos y habilidades en Inteligencia Artificial a los ciudadanos entrerrianos y al cuerpo de agentes públicos estatales.

Digitalización Corporativa: Acompañamiento técnico, metodológico y tecnológico en los procesos de reconversión digital, innovación y optimización comercial para las pymes y emprendedores de la provincia.

Optimización del Estado (IA): Incorporación sistemática de herramientas de inteligencia artificial y agentes autónomos dentro de la administración para agilizar procesos internos y reducir los tiempos de respuesta administrativos.

Luego de plasmar su firma en el acta administrativa, el gobernador Rogelio Frigerio expresó su entusiasmo y destacó las oportunidades federales que se habilitan para el territorio. “Las personas van a poder acceder a una plataforma para capacitarse en inteligencia artificial. Y, además, las pymes de la provincia van a tener acceso a herramientas a las que hoy solo acceden grandes empresas”, subrayó el mandatario entrerriano.

En ese sentido, Frigerio remarcó el carácter pionero de la articulación con Salesforce y enfatizó que esta iniciativa representa el punto de partida en la agenda de modernización gubernamental. El objetivo subyacente es que la vinculación técnica permita explorar el despliegue de sistemas de IA y agentes autónomos orientados a desburocratizar la gestión de trámites públicos, facilitando de este modo la interacción diaria de las familias y productores entrerrianos con los diversos ministerios y dependencias de la órbita pública.

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza, valoró en términos estratégicos el hecho de que una corporación del tamaño de Salesforce haya elegido a la provincia para desplegar este programa federal. “Demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos una provincia con talento, instituciones y un ecosistema tecnológico preparado para aprovechar estas oportunidades y transformarlas en más desarrollo para los entrerrianos”, aseveró el funcionario de la cartera tecnológica.

Desde la perspectiva empresarial, Alejandro Anderlic, director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce para América Latina, coincidió en la relevancia institucional del pacto. “Representa un paso fundamental en nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico federal de la Argentina. Nos entusiasma acompañar la visión que la provincia viene impulsando para acelerar su transformación digital”, manifestó. Asimismo, concluyó señalando que “la colaboración entre el sector público y el privado es la clave para impulsar la innovación, fortalecer el desarrollo productivo y generar nuevas oportunidades”.

El importante acto de firma institucional contó además con la participación de destacados referentes de la industria y la gestión de políticas públicas a nivel regional. Estuvieron presentes Marcelo Guajardo, gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur de Salesforce; Sebastián Maffeo, vicepresidente Regional para el Sector Público de la compañía; y Carlos Pallotti, director de Miradortec.

Cabe mencionar que Salesforce asiste cotidianamente a organizaciones globales en su evolución hacia lo que se denomina «empresas agénticas» a través del uso de plataformas de datos unificadas. Tras este anuncio institucional, la multinacional mantendrá de forma permanente sus canales de información abiertos y actualizados para todos aquellos ciudadanos, estudiantes y empresas interesadas en participar mediante su sitio web oficial corporativo.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas