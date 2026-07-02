Entre Ríos sigue bajo alerta amarilla por frío extremo: este viernes será la mañana más helada del año en la región de Salto Grande

La ola de frío polar continúa instalada sobre gran parte de la Argentina y Entre Ríos permanece entre las 17 provincias alcanzadas por el alerta amarilla por temperaturas extremas, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la región de Salto Grande, las bajas temperaturas comenzaron a sentirse con intensidad durante la mañana de este jueves. En Concordia, la temperatura mínima fue de 5°C, aunque la sensación térmica descendió hasta valores cercanos a los cero grados debido a la elevada humedad y al viento del sudoeste.

Según el pronóstico oficial, este jueves la temperatura máxima apenas alcanzará los 10°C, en una jornada con cielo parcialmente nublado, una humedad del 93% y vientos del sudoeste que soplarán a unos 17 kilómetros por hora.

El viernes llegará el pico de la ola polar

El dato más relevante del pronóstico es que este viernes se registrará la jornada más fría del año en la región de Salto Grande.

De acuerdo con el SMN, la temperatura mínima descenderá hasta los -2°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse en torno a los 10°C. A pesar del intenso frío, el cielo permanecerá despejado, por lo que será una jornada plenamente soleada.

Las heladas estarán presentes durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas y caminos rurales, además de proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Cuándo comenzará a mejorar el tiempo

A partir del sábado comenzará una lenta recuperación de las temperaturas. Las máximas oscilarán entre los 13 y 16 grados hasta el próximo miércoles, mientras que las mínimas continuarán siendo bajas, con registros previstos entre 4 y 5 grados.

El pronóstico también indica que no se esperan lluvias durante los próximos días, por lo que el tiempo continuará estable en toda la región de Salto Grande.

Alerta vigente en 17 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarilla por frío extremo para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, sectores de Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede representar un riesgo para los grupos más vulnerables, especialmente niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan mantenerse bien abrigados, evitar exposiciones prolongadas al frío, calefaccionar los ambientes de forma segura y prestar especial atención a quienes integran los grupos de riesgo.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas