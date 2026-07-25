Entre Ríos superó los 1.000 millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre de 2026

Los datos surgen de un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, a partir de estadísticas de la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los productos primarios lideran las ventas al exterior

El informe señala que los productos primarios fueron el principal motor de las exportaciones entrerrianas, concentrando el 58 por ciento del total comercializado al exterior. Este rubro también fue el que mostró el mayor crecimiento interanual, con un aumento del 22 por ciento en valor y del 25 por ciento en volumen.

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario registraron un crecimiento del 2 por ciento en valor durante el mismo período.

Desde la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales detallaron que los principales productos exportados fueron:

Trigo: 27 por ciento.

Maíz: 17 por ciento.

Carne bovina: 15 por ciento.

Soja: seis por ciento.

Arroz: cuatro por ciento.

Entre los productos con mejor desempeño se destacó la miel, cuyas exportaciones crecieron un 78 por ciento en valor y un 62 por ciento en volumen respecto al primer semestre de 2025.

Asia concentró casi la mitad de las exportaciones

En cuanto a los destinos de las ventas al exterior, Asia fue el principal mercado para los productos entrerrianos, concentrando el 46 por ciento del total exportado y registrando un crecimiento interanual del 43 por ciento.

Le siguieron:

América: 34 por ciento.

África: 12 por ciento.

Europa: siete por ciento.

Oceanía: menos del uno por ciento.

Los principales países compradores de productos entrerrianos fueron China, con el 18 por ciento de las exportaciones; Brasil, con el 10 por ciento; Estados Unidos, con el seis por ciento; Uruguay, con el cinco por ciento; y Vietnam, con el cuatro por ciento.

Con estos resultados, Entre Ríos consolida el crecimiento de su comercio exterior durante el primer semestre del año, impulsado principalmente por la producción agropecuaria y una mayor demanda de los mercados asiáticos, que continúan siendo el principal destino de las exportaciones provinciales.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas