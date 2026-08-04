Entre Ríos tiene el segundo menor índice de morosidad financiera del país, según un informe del CEPA

Entre Ríos se posicionó como la segunda provincia con menor nivel de morosidad financiera de la Argentina, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El estudio, correspondiente a mayo de 2026, analizó la cantidad de personas mayores de 18 años que registran deudas en mora tanto en el sistema bancario como en las billeteras virtuales, en relación con el total de la población adulta de cada provincia.

Entre Ríos, entre las provincias con mejor desempeño

Según el relevamiento, Entre Ríos registró un índice de morosidad del 14,5%, ubicándose únicamente por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentó el mejor indicador del país con 13,3%.

El ranking continúa con La Pampa (14,6%) y Santa Fe (15,3%), consolidando a Entre Ríos entre las jurisdicciones con mayor nivel de cumplimiento de sus compromisos financieros.

Las provincias con mayor morosidad

En el extremo opuesto del informe aparecen las provincias con los porcentajes más elevados de personas con deudas en situación de mora.

El listado es encabezado por:

Santa Cruz: 24,9%.

Jujuy: 24,8%.

Salta: 24,7%.

Catamarca: 23,2%.

Estos valores muestran una importante diferencia respecto de las provincias con menor nivel de incumplimiento financiero.

Créditos bancarios y billeteras virtuales

El informe del CEPA contempla tanto las deudas registradas en entidades bancarias como aquellas contraídas mediante billeteras virtuales, tomando como fuente oficial la información de la Central de Deudores del Banco Central.

Los datos fueron difundidos por el analista económico Cristian Millo, quien destacó que el relevamiento refleja una marcada heterogeneidad entre las distintas provincias argentinas.

En ese contexto, Entre Ríos aparece como una de las jurisdicciones con mejor desempeño en materia de cumplimiento de obligaciones financieras, ubicándose entre las provincias con menor porcentaje de personas en situación de morosidad del país.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas