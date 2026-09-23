Entre Ríos y UNICEF evaluaron avances en primera infancia y fijaron prioridades para 2027

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una nueva reunión de la Mesa Interministerial de Primera Infancia, desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones, donde se evaluaron los avances alcanzados durante 2026 y se definieron prioridades de trabajo para 2027.

La jornada contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de UNICEF Argentina, en un encuentro destinado a revisar las distintas líneas de acción implementadas durante el año y los resultados obtenidos por los equipos técnicos.

Acompañaron al mandatario la vicegobernadora Alicia Aluani y los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; de Salud, Daniel Blanzaco; y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. Por UNICEF participó su representante adjunta, María Elena Úbeda, junto a integrantes del organismo.

Tres ejes prioritarios

Durante el encuentro, Frigerio destacó el acompañamiento de UNICEF y señaló que la primera infancia constituye una prioridad para su gestión.

En ese marco, mencionó tres ejes centrales sobre los que trabaja la provincia: educación y cuidado; acompañamiento a familias en situación de mayor vulnerabilidad; e inmunizaciones, a través del programa de vacunación.

El gobernador remarcó además la importancia de sostener el trabajo conjunto entre los distintos ministerios y áreas involucradas, con el acompañamiento técnico de UNICEF.

Datos para orientar las decisiones

La vicegobernadora Alicia Aluani destacó el trabajo articulado con UNICEF y puso en valor las herramientas desarrolladas para centralizar información sobre primera infancia.

En ese sentido, explicó que desde Vicegobernación se trabaja a través del Observatorio de Primera Infancia y de Opier, una herramienta que permite centralizar datos e información proporcionados por distintos organismos para establecer prioridades y orientar la toma de decisiones.

UNICEF destacó el trabajo de la provincia

Por su parte, la representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, valoró el proceso que lleva adelante Entre Ríos y destacó la continuidad de las políticas vinculadas a la primera infancia.

La referente sostuvo que uno de los aspectos relevantes de la Mesa Interministerial es la articulación entre los distintos ministerios, con objetivos comunes y una responsabilidad compartida en el cumplimiento de los derechos de niños y niñas.

Según explicó, durante el encuentro se pudieron observar avances y resultados obtenidos a partir del trabajo desarrollado durante el año.

Un tablero para evaluar los resultados

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó el trabajo intersectorial que se viene desarrollando entre los organismos provinciales que intervienen en las políticas destinadas a la niñez.

Durante la reunión se presentó además un tablero de resultados, elaborado a partir del trabajo de los equipos técnicos, que permitió visualizar los principales logros alcanzados durante 2026 y analizar las líneas que deberán profundizarse durante el próximo año.

La Mesa Interministerial de Primera Infancia tiene como órgano rector al Ministerio de Desarrollo Humano y cuenta con la participación de distintos organismos provinciales. Del encuentro también participaron la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack, autoridades provinciales y equipos técnicos.

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