Entre sábado y domingo, la undécima de la B

Y habrá otra vez muy buenos partidos para seguir atentamente.

Uno de ellos será el que jugarán Ancel vs. Victoria en el Estadio de Concordia. Ancel viene de gran campaña desde atrás, mientras que Victoria se mantiene como líder de su zona siendo protagonista desde el minuto cero. Será gran partido, sin duda, para continuar acomodando la tabla de un torneo que está realmente bueno por la paridad y por lo que indican las posiciones.

La Liga está atenta al pronóstico meteorológico, porque el mismo indica un 50 por ciento de lluvia para el sábado y un 90 para el domingo, por lo que veremos qué sucede.

La programación es la siguiente:

FECHA 11 – 4ª DE INTERZONALES

SABADO 6 DE JUNIO

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: Wanderer´s vs. San Martín.

16.30hs: El Olimpo vs. Almirante Brown.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Monseñor Rosch vs. Sarmiento.

Cancha de La Bianca

14.00hs: At. Las Heras vs. Unión.

En Benito Legerén

16.00hs: Juventud Unida vs. Athletic Club.

DOMINGO 7 DE JUNIO

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: Ancel vs. Victoria.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Ferrocarril vs. Zorraquín.

Cancha de Los Charrúas

16.00hs: Los Charrúas vs. Estudiantes.

POSICIONES

Zona 1: Estudiantes y Victoria 20, Almirante Brown 17, Sarmiento 15, Zorraquín 11, Athletic Club 9, Unión 7, San Martín 6.

Zona 2: Ferrocarril 24, Las Heras 19, Ancel 18, Juventud Unida 13, Wanderer´s 12, El Olimpo 10, Monseñor Rosch y Los Charrúas 9.

En la imagen: Equipo de Los Charrúas.

Por Edgardo Perafan