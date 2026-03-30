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Lunes 30 de marzo de 2026
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Entrega de equipamiento deportivo al centro de ex alumnos Capuchinos

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, realizó la entrega de equipamiento deportivo al Centro de Ex Alumnos Capuchinos, en el marco de las acciones impulsadas por la Coordinación de Presupuesto Participativo.
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La iniciativa surge a partir de una solicitud de la comunidad deportiva y vecinal, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las instituciones y la promoción del deporte como herramienta de inclusión.

Del acto participaron el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el director de Participación Ciudadana, José Vedoya; el coordinador de Presupuesto Participativo, Sebastián Reinafe; y el presidente del Centro Ex Alumnos Capuchinos, Dr. Oscar Ávila, acompañados por miembros de la comisión directiva e integrantes del cuerpo técnico.

El equipamiento entregado incluye conos, vallas regulables, aros, escudos de choque, pelotas de básquet y handball, y pecheras, destinados a mejorar las condiciones de entrenamiento y el desarrollo de las actividades deportivas.

En ese marco, Enguelberg expresó: “Estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. El Presupuesto Participativo permite transformar las demandas de los vecinos en respuestas concretas que fortalecen a nuestras instituciones”.

Por su parte, José Vedoya señaló: “Acompañar a los clubes es fundamental, porque cumplen un rol social clave: promueven el deporte, la inclusión y los valores en cada barrio”.

Desde la institución beneficiada, el presidente del club, Dr. Oscar Ávila, manifestó: “Este equipamiento representa una mejora muy importante para nuestros entrenamientos y para todos los que forman parte del club. Es una respuesta concreta a una necesidad que veníamos planteando”.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de acompañamiento a clubes e instituciones, entendiendo al deporte como un eje central para la inclusión, la salud y el desarrollo social.

 