Entrega de equipamiento deportivo al centro de ex alumnos Capuchinos

La iniciativa surge a partir de una solicitud de la comunidad deportiva y vecinal, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las instituciones y la promoción del deporte como herramienta de inclusión.

Del acto participaron el subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el director de Participación Ciudadana, José Vedoya; el coordinador de Presupuesto Participativo, Sebastián Reinafe; y el presidente del Centro Ex Alumnos Capuchinos, Dr. Oscar Ávila, acompañados por miembros de la comisión directiva e integrantes del cuerpo técnico.

El equipamiento entregado incluye conos, vallas regulables, aros, escudos de choque, pelotas de básquet y handball, y pecheras, destinados a mejorar las condiciones de entrenamiento y el desarrollo de las actividades deportivas.

En ese marco, Enguelberg expresó: “Estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. El Presupuesto Participativo permite transformar las demandas de los vecinos en respuestas concretas que fortalecen a nuestras instituciones”.

Por su parte, José Vedoya señaló: “Acompañar a los clubes es fundamental, porque cumplen un rol social clave: promueven el deporte, la inclusión y los valores en cada barrio”.

Desde la institución beneficiada, el presidente del club, Dr. Oscar Ávila, manifestó: “Este equipamiento representa una mejora muy importante para nuestros entrenamientos y para todos los que forman parte del club. Es una respuesta concreta a una necesidad que veníamos planteando”.

Estas acciones forman parte de una política sostenida de acompañamiento a clubes e instituciones, entendiendo al deporte como un eje central para la inclusión, la salud y el desarrollo social.