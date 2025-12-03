Entrega de premios del concurso fotográfico “Concordia en la ruta argentina del Art Nouveau”

Cinco participantes fueron reconocidos entre los 22 inscriptos. Las obras premiadas registran elementos y edificaciones de estilo Art Nouveau captados en distintos puntos de la ciudad. La selección estuvo a cargo de especialistas en la temática, quienes consideraron la calidad técnica, la composición y el aporte de cada fotografía al patrimonio Art. Nouveau de Concordia.

GANADORES

Categoría fachada

1° premio: Lucas Alegre

2° premio: Ariel Berezagá

3° premio: Matin Zalazar

Categoría detalles y ornamentos

1° premio: Ariel Berezagá

2° premio: Mauricio Benitti

3° premio: Noelia Folguera

Premio especial de la AANBA (Asociación Art Nouveau de Buenos Aires): Ariel Berezagá

Estas distinciones resaltan la contribución de los participantes a la difusión del legado arquitectónico de Concordia. La categoría Fachadas reunió tomas generales de edificios con componentes representativos del Art Nouveau, mientras que Detalles y ornamentos se centró en vitrales, molduras, rejas, balcones, manijas y otros elementos característicos del estilo.

La iniciativa se integra al proceso que posiciona a Concordia dentro de la Ruta Argentina del Art Nouveau y acompaña su reconocimiento como Ciudad Art Nouveau 2025 de América. Organizada por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), impulsa acciones culturales que fortalecen la valoración del patrimonio, el turismo cultural y la construcción colectiva de identidad.