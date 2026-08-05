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Martes 4 de agosto de 2026
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Entregaron bancos al comedor de una escuela rural de Federación y destacaron el compromiso con la educación

La Escuela N.º 17 "Recuerdos de Provincia", ubicada en Colonia Flores, en la zona rural de Federación, recibió un importante aporte para mejorar las condiciones de su comedor escolar, con la entrega de 11 bancos que serán utilizados por los alumnos de la institución.
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Redacción 7Paginas

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La iniciativa fue impulsada por referentes de la Agrupación Orígenes y Vamos Federación, quienes concretaron la entrega en un encuentro que contó con la presencia de la directora del establecimiento, Estela Medina, quien recibió el mobiliario y expresó su agradecimiento por el gesto solidario.

Desde la agrupación señalaron a 7Paginas, que esta acción fue posible gracias al compromiso y al trabajo conjunto de sus integrantes, remarcando que el objetivo es acompañar a las instituciones educativas y contribuir al bienestar de los niños que asisten diariamente a la escuela.

«Creemos firmemente que cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a mejorar los espacios donde nuestros niños crecen y aprenden», manifestaron luego de la entrega.

Por su parte, la directora Estela Medina destacó el valor del aporte recibido y expresó: «Mil gracias, estas acciones son las que suman en nuestra comunidad. Que Dios los bendiga».

Finalmente, desde Agrupación Orígenes y Vamos Federación reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto a las instituciones locales. «Seguimos trabajando con el corazón, acompañando a nuestras instituciones y apostando siempre por la educación de nuestra querida Federación», concluyeron.