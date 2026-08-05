Entregaron bancos al comedor de una escuela rural de Federación y destacaron el compromiso con la educación

La iniciativa fue impulsada por referentes de la Agrupación Orígenes y Vamos Federación, quienes concretaron la entrega en un encuentro que contó con la presencia de la directora del establecimiento, Estela Medina, quien recibió el mobiliario y expresó su agradecimiento por el gesto solidario.

Desde la agrupación señalaron a 7Paginas, que esta acción fue posible gracias al compromiso y al trabajo conjunto de sus integrantes, remarcando que el objetivo es acompañar a las instituciones educativas y contribuir al bienestar de los niños que asisten diariamente a la escuela.

«Creemos firmemente que cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a mejorar los espacios donde nuestros niños crecen y aprenden», manifestaron luego de la entrega.

Por su parte, la directora Estela Medina destacó el valor del aporte recibido y expresó: «Mil gracias, estas acciones son las que suman en nuestra comunidad. Que Dios los bendiga».

Finalmente, desde Agrupación Orígenes y Vamos Federación reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto a las instituciones locales. «Seguimos trabajando con el corazón, acompañando a nuestras instituciones y apostando siempre por la educación de nuestra querida Federación», concluyeron.