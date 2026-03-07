Entregaron elementos e insumos a una escuela integral de Concordia

Los materiales fueron recibidos por la Vicedirectora, Prof. Noelia Haffner, y por la Sra. Miriam Saucedo, encargada del Taller de Huertas. Participó también de la entrega Sebastián Reinafe, Coordinador de Presupuesto Participativo, junto al equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo.

La entrega incluyó regaderas, azadas, palas, escardillos, tijeras de podar, guantes, pulverizadores y botas de goma en distintos talles, elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades pedagógicas y productivas que se llevan adelante en la institución.

José Vedoya, Director de Participación Ciudadana, señaló: “Esta entrega es el resultado del compromiso de los vecinos y de una comunidad educativa activa que se organiza y presenta sus proyectos. Desde el municipio acompañamos estas iniciativas porque creemos en la participación ciudadana como herramienta de transformación real”.

Por su parte, la Vicedirectora, Prof. Noelia Haffner, expresó: “Para nuestra escuela estos insumos son muy valiosos. El taller de huertas no sólo enseña técnicas de cultivo, sino también responsabilidad, trabajo en equipo y cuidado del ambiente. Agradecemos la respuesta y el acompañamiento a esta necesidad planteada por la comunidad”.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo proyectos surgidos desde la participación vecinal, impulsando acciones concretas que mejoran la calidad educativa y promueven el desarrollo local.