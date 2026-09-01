Entregaron reflectores para mejorar la iluminación de la cancha del Club S.C. y Deportivo Nueva Escocia

El joven dirigente José Luis “Cote” Irigoyen, presidente de la Asociación Civil Nueva Esperanza Nueva Escocia, realizó la entrega de reflectores destinados a mejorar la iluminación de la cancha de fútbol del Club S.C. y Deportivo Nueva Escocia, en un nuevo gesto de acompañamiento a las instituciones de la localidad.

La incorporación de los nuevos reflectores permitirá mejorar las condiciones de iluminación del predio y ampliar las posibilidades para el desarrollo de actividades deportivas, entrenamientos y encuentros durante el horario nocturno.

Durante la jornada, Irigoyen destacó la importancia de acompañar a las instituciones de Nueva Escocia y colaborar con ellas desde el lugar que le corresponde como dirigente y vecino de la comunidad.

“Es importante estar cerca de nuestras instituciones, acompañarlas y aportar desde donde uno puede. Son espacios fundamentales para nuestra comunidad y, especialmente, para nuestros chicos”, señaló.

Una tarea con historia familiar y comunitaria

Con casi 30 años, José Luis Irigoyen se encuentra al frente de la Asociación Civil Nueva Esperanza Nueva Escocia, una institución que cuenta con una importante trayectoria vinculada al trabajo comunitario de la localidad.

La asociación fue creada en el año 2005 por su padre, el reconocido dirigente Jorge Eduardo Irigoyen, con el objetivo de generar una herramienta de acompañamiento para los vecinos y trabajar de manera conjunta con las distintas instituciones locales.

Actualmente, José Luis continúa ese camino, llevando adelante acciones y gestiones destinadas a fortalecer a las instituciones de Nueva Escocia y atender distintas necesidades de la comunidad.

Agradecimiento por la colaboración

Desde la Asociación Civil Nueva Esperanza Nueva Escocia expresaron además un especial agradecimiento al presidente del Club Unión de Concordia, Nildo “Chiqui” Cuello, por su colaboración y predisposición para hacer posible este aporte al Club S.C. y Deportivo Nueva Escocia.

La entrega de los reflectores vuelve a poner en valor la importancia del trabajo conjunto entre dirigentes, instituciones y vecinos, con el objetivo de generar mejores condiciones para la práctica deportiva y seguir fortaleciendo los espacios que cumplen un importante rol social dentro de la comunidad.

El deporte, en este sentido, continúa siendo uno de los principales puntos de encuentro para niños, jóvenes y familias, y el fortalecimiento de sus instituciones representa también una inversión en el desarrollo y el futuro de Nueva Escocia.

Redaccion de 7Paginas