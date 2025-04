Entusiasma a los municipios la propuesta de hacerse cargo de los caminos rurales

La semana pasada, el gobierno provincial avanzó en un convenio preliminar con siete intendencias de los departamentos Paraná y Diamante para transferirles el mantenimiento de los caminos de la red vial provincial dentro de sus jurisdicciones. De la reunión con el ministro de Planeamiento de la provincia, Darío Schneider, y el director provincial de Vialidad, Exequiel Donda, participaron los jefes comunales de Crespo, Diamante, Viale, Tabossi, Villa Libertador San Martín, San Benito y Villa Urquiza.

El Intendente de Viale Carlos Weiss brindó, precisiones en diálogo con el programa «Lo Que Queda del Día» en Oíd Mortales Radio de Concordia sobre las características de este acuerdo y las implicancias que tendría para las comunas adheridas. Weiss, aseguró que está entusiasmado con la propuesta «porque en realidad lo estábamos haciendo y esto nos da la posibilidad de tener fondos para hacerlo».

Explicó que se trató de una primera reunión para todos aquellos municipios «que estaríamos de acuerdo en firmar el convenio». Remarcó que «nosotros acá en el departamento Paraná Campaña, asistimos periódicamente a los caminos rurales, principalmente los caminos que corresponden al ejido de nuestra ciudad. Nosotros en estos momentos tenemos 100 kilómetros donde habitualmente hacemos el mantenimiento».

Agregó que «la oferta también de parte de la provincia es ver qué capacidad operativa tiene el municipio para tomar más kilómetros fuera del ejido de lo que nos correspondería. Estamos haciendo esa evaluación y tenemos que enviar esta semana la cantidad de kilómetros que aceptaríamos para hacer el mantenimiento».

Precisó que «lo que surge del convenio es por el mantenimiento del camino, el repaso y la limpieza de las banquinas, por el que nosotros vamos a recibir una determinada suma de dinero anual. Las obras complementarias como tubos de alcantarilla, que nosotros no tendríamos problema en la parte operativa de esto, eso sería con un costo aparte. Y las obras de infraestructura vial más avanzada, estamos hablando de calzadas y puentes, ya escapa nuestra posibilidad y estarían enmarcados en un proyecto de Vialidad Provincial a cargo de la provincia».

Remarcó: «nosotros estamos entusiasmados con esto» y explicó que «nos entusiasma porque en realidad lo estábamos haciendo. Y esto a nosotros nos da la posibilidad de tener fondos para hacerlo». Recordó que «ya en el año 83 y 84 se había hecho un convenio similar con los municipios que estaban de acuerdo».

Consideró que «es una propuesta interesante del gobernador a través del Ministerio y de Vialidad Provincial para nosotros poder brindarles al vecino rural transitabilidad de caminos rurales primarios, secundarios y terciarios». Afirmó que la Provincia no les pide a los municipios garantías en términos de estructura operativa para poder hacerse cargo del trabajo sino que «lo que la provincia hizo fue un ofrecimiento a los municipios que estaban interesados. Y esos municipios interesados ya tienen que ir con una propuesta de operatividad».

Aclaró que «todos aquellos municipios que no estén de acuerdo y que no tengan operatividad, obviamente, que no están obligados a hacerlo».

«No hay una obligación tácita de firmar el convenio», insistió y comentó que «nosotros hicimos alguna propuesta de que también se informe de esto a las comunas, porque las comunas también tienen su ejido, tienen más contacto con el vecino rural que nosotros inclusive, y que también tienen fondos y les puede ser útil tomar kilómetros para mantenimiento y poder darle ese servicio al vecino rural que es importante para evitar el desarraigo rural».

Destacó que «nosotros estamos en una zona productiva industrial agropecuaria muy importante y donde lamentablemente los caminos rurales tienen que tener un mantenimiento permanente. También tenemos que ver que la problemática de hoy de los caminos rurales no es la misma que hace 15 años o 20 porque el transporte de carga es mucho mayor, principalmente en épocas de cosecha fina, de la cosecha del trigo y ahora cuando viene la cosecha de soja».

Adelantó que este martes tiene una reunión para coordinar con su equipo técnico.

Resaltó también que «estamos en el límite con el departamento Nogoyá, por lo cual también tenemos ahí muchos vecinos que hacen todas sus actividades comerciales acá en la ciudad de Viale. Así que también hay mucha comunidad educativa, escuelas primarias, secundarias en la zona rural que necesitan una atención especial, así que les digo la verdad, estoy entusiasmado con este nuevo desafío».

Acerca de qué les propone la provincia, respondió que «es dinero para solventar los gastos. Los técnicos de Viale están evaluando los costos, pero ya está prácticamente definido. No voy a hablar de costos hasta que no esté el estudio final hecho, que va a estar próximo, yo creo que la semana que viene». Dijo que «nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que sean nuestras maquinarias. Tenemos un parque automotor respetable, tenemos gente capacitada, tanto técnico como trabajadores municipales capacitados para realizar las tareas. La hemos estado realizando durante mucho tiempo y la verdad que esto es un incentivo para para seguir realizándolo y mejorarlo».

Destacó que Viale lo podría hacer con su actual parque de maquinarias y sus actuales recursos técnicos y humanos: «También tenemos que tener sentido común y no ser descabellados con la cantidad de kilómetros. Pero lo que tenemos nosotros pensado en mantenimiento lo podemos realizar tranquilamente», remarcó. Dijo que el mismo entusiasmo mostró el resto de los intendentes que participó de la reunión del jueves «porque están con el mismo ímpetu porque ya vienen realizándolo y tienen el entusiasmo de hacerlo, de mejorar y de aportarle al gobierno provincial una ayuda para la transitabilidad de la zona rural que es tan importante».

Advirtió que «Vialidad, nosotros tenemos las zonales Seguí y Cerrito acá que están trabajando muy bien , pero después de tantos años convengamos que tienen poca logística, un parque automotor reducido, un parque automotor bastante deteriorado por el tiempo y esa inversión hoy tengo entendido que la provincia no la puede realizar para invertir seriamente en un parque automotor que pueda llevar adelante este tipo de actividades». Evaluó que en cuanto al parque automotor, las municipalidades están mejor provistas que la propia Dirección de Vialidad.

Acerca del deterioro adicional que sufrirá el parque de maquinarias de Viale al destinarlo también a los caminos provinciales, respondió que «en realidad es como el vehículo de uso particular que usted usa que quizás también lo usa para su trabajo. Al vehículo hay que usarlo y cuidarlo». Y agregó que «en esto también nosotros estamos convencidos, nuestro equipo técnico, nuestros trabajadores municipales capacitados están convencidos con esto. Nosotros usamos las máquinas responsablemente, le hacemos periódicamente los mantenimientos y eso no tiene que aumentar bajo ningún punto de vista el deterioro. El deterioro se da con los años por el modelo, que uno lo va a ir cambiando».

Mencionó que «en estos últimos cuatro años compramos tres retroexcavadoras y una cargadora frontal. Compramos dos camiones volcadores, es decir, invertimos permanentemente en el parque automotor. Ahora estamos por abrir el 11 de abril la licitación de un tractor y un disco Rome para trabajar en los caminos rurales y también en la traza vial local».

«Así que estamos en un permanente cuidado y recambio de las maquinarias viales. Me parece que no tiene que haber un deterioro, sino que un trabajo serio, responsable y cuidando las maquinarias como las estamos haciendo hasta ahora», expresó.

Dijo que está convencido de que se va a replicar en muchos lugares de la provincia: «Hay muchas localidades medianas y pequeñas que tenemos una relación comercial muy importante con el sector agropecuario, con pequeños, medianos y también grandes productores y que esto a nosotros nos beneficia enormemente. Que el vecino rural tenga la posibilidad de que sus hijos estudien en el campo, hagan el colegio secundario, tengan acceso al centro de salud, que tengan acceso a los centros comerciales de la ciudad, que puedan traer todo lo que sea, sus productos primarios y secundarios, creo que estoy convencido de que hay muchos intendentes que están esperando para firmar ese convenio y darle esa posibilidad al productor agropecuario o al vecino de la zona rural».

Propuesta económica

Acerca de cuál es el esbozo de la propuesta económica, respondió que «hasta que no esté el convenio no voy a dar números, pero estamos haciendo cálculos y es un número razonable con el cual nosotros vamos a poder cubrir los gastos y amortizar nuestra maquinaria vial«. Detalló que «es por kilómetro de mantenimiento, se va a pagar por kilómetro de repaso, reitero, y de mantenimiento de banquinas limpias y el resto de lo que sea mejora, tubos de alcantarilla, que nosotros estamos en condiciones técnicas, tanto de maquinaria y recursos humanos para hacerlo. Lo que sea calzadas y puentes ya escapa a nuestra posibilidad. Obviamente que eso pasa por una cuestión de vialidad de obras de ingeniería importante».

Comparó que la propuesta es muy similar a la de los consorcios camineros de vecinos «que acá en la zona han dado una respuesta muy importante y hay una satisfacción enorme de los vecinos, por lo cual también el consorcio es una alternativa». Mencionó que «el consorcio para formarlo tiene una serie de trámites que lleva tiempo hasta que puedan entrar en funcionamiento y también es comenzar a trabajar sin máquinas, con el correr del tiempo pueden ir comprando, así que nosotros estamos en ventaja con eso».

Descartó que para las municipalidades sea «comprarse un problema. Es sentido común y organización, así que estoy convencido de que es una solución».

Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio