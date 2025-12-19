7PAGINAS

Viernes 19 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Es crítico el estado de salud del niño que sufrió ahogamiento en las Termas de Federación

El Hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia dio a conocer a 7Paginas un nuevo parte médico sobre el estado de salud del niño de 3 años que fue rescatado tras sufrir un episodio de ahogamiento en el Parque Termal de Federación. El informe, emitido a las 11:50 horas de este viernes, indica que el cuadro es grave y de pronóstico reservado.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según el parte oficial, el paciente, oriundo de la ciudad de Federación, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, en estado crítico. El niño permanece bajo asistencia ventilatoria mecánica, con administración de antibióticos y tratamiento específico para combatir el edema cerebral.

Desde el nosocomio concordiense se informó además que el menor presenta un compromiso neurológico severo. En las últimas horas se le realizó una nueva tomografía computada, la cual confirmó la presencia de edema cerebral generalizado, agravando el cuadro clínico.

Cabe recordar que el niño había sido rescatado este jueves por personal de guardavidas en las Termas de Federación, luego de ser hallado inconsciente dentro de una pileta. Gracias a la rápida intervención y a las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas en el lugar y durante el traslado, se logró estabilizarlo inicialmente, permitiendo su derivación al hospital de mayor complejidad.

La comunidad de Federación continúa conmocionada y en vilo por la evolución del pequeño, mientras el equipo médico del Hospital Masvernat sigue trabajando intensamente y monitoreando minuto a minuto su estado de salud. Por respeto a la familia, se aguarda con prudencia la evolución clínica en las próximas horas, que serán determinantes.