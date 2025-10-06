Es de Concordia el nuevo Procurador Fiscal de la Provincia

La designación del abogado concordiense responde a una solicitud presentada por el propio profesional y permite cubrir un puesto clave dentro de la Fiscalía de Estado, ya que el Procurador Fiscal tiene la potestad de representar al Estado en litigios fiscales y accionar contra los deudores mediante el cobro coactivo.

Según detalla el decreto, el objetivo principal de esta medida es “promover buenas conductas impositivas por parte de los contribuyentes y accionar mediante Apremio Fiscal a quienes presenten morosidad en el pago de sus obligaciones”.

El nombramiento se encuentra respaldado por el Código Fiscal (t.o. 2022), que en su artículo 116 establece que “el cobro de las obligaciones fiscales debe llevarse a cabo a través de Procuradores Fiscales designados por el Poder Ejecutivo”.

El decreto, además, autoriza a la Escribanía Mayor de Gobierno a otorgar un Poder General a favor del Dr. Irurueta para actuar en juicios y asuntos administrativos, consolidando así su capacidad de gestión dentro de la estructura estatal.

Perfil profesional

El Dr. Iñaki Irurueta, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con más de una década de experiencia profesional. Gran parte de su trayectoria la desarrolló en el Estudio Jurídico Irurueta de Concordia, donde se especializó en Derecho Civil y Comercial, incluyendo Concursos, Quiebras y asesoramiento a empresas como Telecom Argentina S.A. y Medicus S.A.

También se desempeñó como Asesor Legal en el INSSJP (PAMI), acumulando experiencia en litigios complejos y gestión de carteras de cobro.

Con este nuevo desafío, Irurueta representará al Estado entrerriano en la defensa y recuperación de los recursos fiscales, reforzando el compromiso provincial con la transparencia y la eficiencia administrativa.

