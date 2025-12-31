Es delicado el estado de salud de la menor que se protagonizó un accidente de tránsito en Federación

El hecho se registró alrededor de las 18:50 horas, en la intersección de las calles Comandante Andresito y Las Magnolias, donde por causas que aún se tratan de establecer colisionaron una motocicleta y una camioneta.

Según se informó a 7Paginas, una motocicleta marca Motomel 110 cc, conducida por una mujer que circulaba por calle Comandante Andresito en dirección a Las Violetas, impactó contra una camioneta Toyota Hilux guiada por un hombre que transitaba por calle Las Magnolias en sentido hacia Coronel Salas.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del rodado menor sufrió lesiones visibles y fue trasladada de urgencia al hospital local. Posteriormente, debido a la complejidad del cuadro, fue derivada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia para una evaluación de mayor complejidad.

Desde el nosocomio se informó que la paciente, quien es menor de edad, presenta un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, trauma toraco-abdominal y una fractura en el miembro inferior derecho. Tras los estudios médicos realizados, se constató además la presencia de lesiones internas de gravedad, por lo que permanece internada bajo estricta observación médica, con la posibilidad de una intervención quirúrgica en las próximas horas.

El estado de salud de la menor es delicado y su evolución dependerá de los controles médicos permanentes que se le practican.