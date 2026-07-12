Es grave el estado de salud del joven de Concordia que chocó contra un árbol: hallaron botellas de fernet dentro del auto

Un violento y espectacular accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este domingo en la ciudad de Concordia, dejando como saldo a un joven de 25 años internado en grave estado. Las autoridades policiales que trabajaron en el lugar del hecho secuestraron bebidas alcohólicas del interior del rodado siniestrado, lo que orienta las hipótesis sobre las causas que desencadenaron el tremendo impacto.

El siniestro se registró cerca de las 04:00 horas, momento en el que el personal de la Comisaría Tercera fue alertado sobre un choque de gran magnitud ocurrido en la intersección de Avenida Eva Perón y calle M. P. Montal.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un automóvil Renault Stepway se había desviado de su trayectoria e impactado de manera frontal y violenta contra uno de los árboles emplazados sobre la vereda este de la mencionada avenida. Producto de la violencia de la colisión, el auto realizó un trompo (giro completo) sobre la calzada y quedó detenido a mitad de la cinta asfáltica, con su único ocupante atrapado en el habitáculo.

Rescate, peritajes y secuestro de bebidas

Rápidamente se coordinó un operativo de asistencia que involucró al servicio de emergencias médicas 107 y al cuerpo de Bomberos Zapadores, quienes debieron intervenir para rescatar al conductor del interior de los hierros retorcidos.

De acuerdo a las primeras informaciones brindadas a 7Paginas, testimonios recogidos en el lugar y el análisis preliminar de las grabaciones de una cámara de seguridad de un domicilio privado, se determinó que no hubo otro vehículo, persona u objeto involucrado en la maniobra que provocó el despiste. El automóvil circulaba en soledad al momento de perder el control.

Durante las requisas de rigor sobre el rodado siniestrado, el personal policial procedió al secuestro de elementos de interés para la causa: un teléfono celular, tres (03) botellas de Fernet, dos (02) vasos metálicos y una prenda de vestir. Los peritajes mecánicos y accidentológicos quedaron a cargo de la División Policía Científica.

Investigación judicial en curso

Todas las actuaciones y los elementos probatorios recopilados en la escena del hecho fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, quien coordina la investigación del caso.

Parte médico oficial: politraumatismos y evaluación neurológica

Desde el nosocomio local se emitió el primer parte médico oficial respecto a la salud del conductor de 25 años. Su estado de salud es grave y presenta un cuadro de Traumatismo Encéfalocraneano (TEC) con escalp en el cuero cabelludo (desprendimiento), una herida cortante severa en el rostro, fractura de fémur izquierdo, múltiples escoriaciones y politraumatismos generalizados.

El joven permanece internado en observación y con pronóstico reservado, a la espera de ser reevaluado de forma más detallada en las próximas horas por los equipos de Neurología y Cirugía para determinar los pasos a seguir en su tratamiento.

Cabe mencionar que el tránsito sobre la Avenida Eva Perón permaneció parcialmente interrumpido durante la madrugada para permitir el trabajo de los peritos y el retiro del vehículo de la cinta asfáltica.