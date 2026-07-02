«Es inmoral»: Fuerte réplica de un dirigente peronista al senador Dal Molin por su trámite jubilatorio

En una columna de opinión enviada a la redacción de 7Páginas, Marcilli analizó la contradicción entre el discurso público del legislador y sus decisiones personales, extendiendo sus críticas tanto a la gestión provincial como a la conducción de los gremios estatales.

«Primero yo y los otros que se arreglen»

El referente peronista diferenció los aspectos normativos de los éticos respecto al accionar del senador oficialista, señalando una falta de coherencia con el proyecto de ley que se debate en la Legislatura.

«A la pregunta de si es legal que el senador Dal Molin ingrese su trámite jubilatorio, la respuesta es sí, es legal. Ahora, ¿es inmoral que lo haga bajo la ley vigente a la cual él mismo quiere reformar? Sí, es inmoral», sentenció Marcilli.

El dirigente comparó la situación con viejas estrategias políticas de desacreditación institucional y sembró interrogantes sobre los verdaderos motivos del apuro del legislador: «¿Por qué no espera a la sanción de la nueva ley y se acoge al beneficio con el nuevo régimen, ya que por todos los medios ha expresado las bondades de la reforma? Esto sería algo así como ‘primero yo y los otros que se arreglen'».

Cuestionamientos al financiamiento y reclamos a la Nación

Marcilli también criticó la falta de reclamos formales por parte de los legisladores entrerrianos hacia las deudas que el Gobierno Nacional mantiene con el sistema previsional de la provincia.

«El senador habla del déficit de la Caja de Jubilaciones, pero no presenta un pedido de informe al Ejecutivo provincial sobre el reclamo de los fondos adeudados por la ANSES a la caja de la provincia», reprochó, advirtiendo además el riesgo de que la obra social provincial (antiguo IOSPER) sufra el mismo impacto. «La Caja de Jubilaciones es de los entrerrianos y no de un grupo de porteños que hoy gobierna nuestra provincia», disparó en referencia a funcionarios del gabinete provincial.

Dardo a los gremios del departamento Federación

La crítica del dirigente justicialista no se limitó al oficialismo, sino que apuntó también contra la pasividad histórica de la dirigencia sindical frente al desfinanciamiento del sistema previsional.

Hacia el final, interpeló directamente a las organizaciones gremiales provinciales y de la región: «A los representantes gremiales, y en especial a los del departamento Federación, les pregunto: ¿Por qué en vez de acampar frente a la Casa de Gobierno en Paraná no organizan un acampe frente a la casa del senador Dal Molin? ¿O será que son culpables también del desfinanciamiento al permitir el pago de montos en negro que no tienen el correspondiente descuento jubilatorio? Dejo en claro que esto no es de ahora, siempre fue así y nunca hicieron nada», concluyó de forma tajante.