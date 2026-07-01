“Es momento de prepararse, no de sembrar miedo”: UPCN cuestionó a quienes buscan desacreditar al Régimen de Concurso

Segun lo informado a 7Paginas, durante un encuentro con delegados de Paraná realizado en la sede gremial, la dirigente sostuvo que el nuevo sistema constituye una conquista y convocó a los compañeros a asumir el desafío de prepararse para una instancia que abre oportunidades dentro del Estado.

“Empieza una nueva etapa. ¿Tenemos que tener miedo? No. Tenemos que prepararnos, porque donde no había oportunidades, ahora las hay; donde había puertas cerradas y casi eternamente precariedad, ahora existe la posibilidad de ingresar a la planta permanente o acceder a un cargo por concurso, sin depender de que alguien te haga un favor”, afirmó.

Domínguez recordó que el ingreso por concurso está establecido en la Constitución provincial y aseguró que UPCN decidió involucrarse en la discusión para impedir discrecionalidades en el régimen. “El primer borrador era desordenado, estaba pensado para que entraran los de afuera y tenía trampas por todos lados. Nos metimos en la discusión, planteamos nuestras diferencias y logramos modificaciones. El resultado es perfectible, todavía hay cuestiones que debemos seguir mejorando; pero hoy existe un régimen claro, con reglas, etapas y procedimientos transparentes”, remarcó.

También pidió valorar el proceso de negociación encabezado por el Sindicato y advirtió que analizar el decreto sin conocer el recorrido previo lleva a conclusiones malintencionadas o, por lo menos, equivocadas. “Si recortan la imagen y miran solamente el decreto, falta la historia. Nada salió de un día para el otro, cada artículo fue discutido. Y hay aspectos que seguiremos planteando porque creemos que pueden corregirse en las reglamentaciones de cada concurso. Pero había que empezar a construir un camino”, expresó al respecto.

Frente a las críticas del secretario general de ATE respecto al proceso de capacitaciones y la integración de los jurados, Domínguez afirmó con dureza: “Cuando digan que el régimen es tramposo o que UPCN hizo un acuerdo para beneficiarse con las capacitaciones, recuérdenles que hace más de diez años tenemos dos escuelas formales que entregan certificados con validez nacional otorgados por el Consejo General de Educación. No tienen vergüenza”.

En relación a la representación de UPCN en los jurados de concursos, sostuvo: “Somos el gremio mayoritario y participamos de todas las discusiones. Es lógico que la representación de los trabajadores refleje esa realidad. ATE hubiera podido quedar afuera, porque en definitiva no intervino, no puso ni una coma en el texto del Régimen de Concurso. Y sin embargo, que siga participando”.

Más adelante aseveró: “Nosotros no discriminamos ni le cerramos las puertas a nadie. Abrazamos a todos los empleados públicos que necesiten una mano. Trabajamos para todos, somos el gremio mayoritario y seguimos creciendo a pesar de la crisis”.

La Secretaria Adjunta aseguró que el verdadero desafío comienza ahora y que el Sindicato tendrá un rol central en la preparación de los trabajadores. “No se gana un concurso por suerte. Hay que estudiar, capacitarse y conocer la normativa. Tenemos que formar compañeros preparados para competir en igualdad de condiciones y también jurados que puedan garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados”, expresó.

Por último, convocó a los delegados a acompañar este proceso desde cada lugar de trabajo. “Tenemos que estar fuertes para ayudar a nuestros compañeros y dar cada debate. Hay que animarse a los nuevos tiempos. Todo lo que hacemos tiene un único objetivo: defender los derechos de los trabajadores. Porque los únicos que pueden transformar la realidad de la Argentina son los propios trabajadores cuando se organizan, participan y se comprometen”, finalizó.