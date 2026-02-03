“Es momento de retomar la senda del desarrollo”, afirmó Magdalena Reta de Urquiza en el aniversario de la Batalla de Caseros

Las actividades oficiales se desarrollaron durante la mañana de este martes y estuvieron encabezadas por el intendente Dr. Francisco Azcué, junto a autoridades municipales. El primer homenaje tuvo lugar en la plaza 25 de Mayo, en conmemoración de la Batalla de San Lorenzo, mientras que el acto central por Caseros se realizó posteriormente en la plaza Urquiza.

Fue allí donde Reta de Urquiza subrayó que la victoria del 3 de febrero de 1852 no fue únicamente un triunfo militar, sino el punto de partida institucional de la Argentina moderna. “A partir de Caseros vino la Organización Nacional, lo que significó la sanción de nuestra Constitución y la creación de un marco legal sin precedentes”, expresó.

La viceintendente puso especial énfasis en la gestión del general Justo José de Urquiza durante la presidencia de la Confederación Argentina y recordó que, pese a la oposición de Buenos Aires bajo el liderazgo de Mitre, se sancionaron 292 leyes fundamentales en un tiempo récord. “En esas leyes están las bases de nuestros Códigos Civil, Penal, Comercial y Procesal, además de la creación de los registros de propiedad. Eso es organizar una Nación”, remarcó.

Uno de los pasajes más destacados de su discurso estuvo dedicado al reconocimiento del esfuerzo del pueblo entrerriano. Reta de Urquiza recordó que el Ejército Grande contaba con 10.000 gauchos entrerrianos a caballo, en una provincia que apenas tenía 46.000 habitantes en ese momento histórico. “El triunfo de esa batalla es bien entrerriano y de eso tenemos que estar orgullosos”, afirmó, vinculando ese espíritu de crecimiento con el posicionamiento que alcanzó la Argentina años después como una de las potencias mundiales.

Hacia el cierre, la presidenta del Concejo Deliberante invitó a reflexionar sobre la realidad actual y sostuvo que, aunque “se ha perdido mucho en el camino”, es tiempo de retomar la senda del desarrollo. “Es momento de que nuestro corazón vuelva a sentir orgullo por nuestros valores y volvamos a ser la Entre Ríos que Urquiza soñó”, concluyó, citando estrofas de la marcha provincial.